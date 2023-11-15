飛天小女警跨界Bobbi Brown超時髦、肌研聯名怪獸電力公司只有台灣能買到

記者曾怡嘉／綜合報導

可愛的東西就是讓人心甘情願掏錢買單，Bobbi Brown聯名飛天小女警，將明星商品通通穿上小女警新衣，肌研則推出台灣限定開賣的怪獸電力公司化妝水，SKII的青春露更是讓MAISON KITSUNÉ小狐狸躍上瓶身，可愛療癒的設計讓粉絲們驚喜不已。

#Bobbi Brown飛天小女警聯名系列

▲Bobbi Brown搖身一變好童趣。

Bobbi Brown 推出全新飛天小女警限量聯名系列新品，精選七大明星產品，含括淨透茉莉卸妝油、維他命完美乳霜、金緻美肌粉、金緻緞光唇膏、4色鑽石眼彩盤、極致鑽石眼影、輕影毛孔柔焦蜜粉餅等高達14項商品，換上飛天小女警圖樣，讓個性鮮明且討喜可愛的「花花、泡泡、毛毛」小女警們躍上經典單品，唇膏甚至推出小女警限定色，透過玩味細節讓經典煥然一新，為品牌注入童心未泯的活力氣息。

▲Bobbi Brown四色鑽石眼影盤-飛天小女警版，3,500元。

由三位飛天女警共同活力出勤，驚喜登上備受好評的四色鑽石眼影盤，含括高質感的香檳粉金、橘金色、金屬玫瑰色調，並與碎鑽眼影中的細閃碎鑽完美揉合，以鑽石般的耀眼色澤，打造閃閃眼眸。

#肌研 怪獸電力公司限定版

▲怪獸電力公司限定版只有台灣限定販售。

肌研全新推出台灣限定販售的肌研極潤保濕化粧水－怪獸電力公司限定版，用滿滿4重玻尿酸為肌膚充飽電，展現健康水潤光澤！此外，秉持「守護地球健康就是守護肌膚健康」的精神，更特別推出怪獸電力公司限定版補充包特惠組」於屈臣氏限定販售，不僅外盒包裝採用森林認證紙材，還能發揮巧思再利用，不只肌膚健康，地球也能持續維持健康能量。

#SK-II MAISON KITSUNÉ小狐狸限定版

▲小狐狸坐著冥想的圖樣看著十分可愛。

不只是卡通聯名，SK-II更與法國時裝生活方式品牌MAISON KITSUNÉ合作，推出小狐狸瓶身的青春露，瓶身融合MAISON KITSUNÉ標誌性的狐狸坐著冥想的形象，鮮豔的紅色和藍色相互映襯，搭配俏皮的花朵和星空圖案，令產品呈現出獨特設計風格。