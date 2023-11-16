不養生還容易胖！營養師揭4種「偽健康食物」：果汁相當於糖水

▲營養師提醒有些看似健康的食物，可能營養不多還容易發胖。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是否也因為想要吃得健康，特意買了燕麥片、全麥麵包來吃，每天再喝點果汁補充維生素？營養師沈夏冰就提醒，這些你以為的「健康食物」，其實很大可能營養不多，熱量又高，吃了不一定健康還容易發胖！他就指出4種常見的「偽健康食物」，快來看看你中了幾個？

＃（燕）麥片



可能不少人都會覺得只要有麥片這兩個字，就代表是營養的，但營養師提醒，其實你買到的很多麥片都是不健康的，要從成分表來分辨。像是成分表中有白砂糖、小麥粉、植物油、麥芽糊精等成分，可看作是「虛假的燕麥片」，額外添加的糖和油太多，吃了不僅沒辦法幫助瘦身，還可能讓你吃越吃越胖。

想避開「偽健康」的麥片有一個大原則，就是成分表中的花樣要越少越好，也就是成分表中幾乎只有燕麥，就屬於標準的全穀物食品，營養價值豐富，這種才算是真實的燕麥片，用來泡牛奶、泡優酪乳或是做成燕麥水果杯、燕麥燜飯和各種燕麥粥都很不錯。

＃肉湯



在華人的傳統飲食文化當中，湯被認為是大補的食物，像是骨折、身體復原、生長期、坐月子等時候都會認為喝湯很有幫助。但營養師指出，湯本身的營養素真的很少，尤其是一些肉湯經過燉煮之後，湯裡剩下來的是水、脂肪、膽固醇、普林、鈉和其他鮮味物質，大家想要的蛋白質、維生素等營養含量是微乎其微。

所以喝湯的同時，一定要把肉也吃下去，若你是真的很愛喝湯的人，建議就盡量喝油脂較少的素湯。

＃全麥麵包



想要避開陷阱、買到純粹的全麥麵包，營養師提醒有2大原則。第一看全麥粉的比例，全麥粉的比例一般以51%作為界線，大於51%意味著全穀物佔麵包主體，可以買；如果低於51%建議就別買。但如果包裝中沒有標明全麥粉的比例，營養師建議也別買，無法清楚得知的乾脆就別碰。

第二，成分表中盡可能不額外添加糖和脂肪。成分表中若有植物油、高果糖糖漿、海藻糖、結晶果糖等成分的「全麥麵包」最好就別買。

另外，營養師也提醒，純粹的全麥麵包顏色會比較深，口感比較粗糙、比較扎喉嚨，所以如果你買的全麥麵包口感特別柔軟有彈性，那有很大可能額外添加了其他成分、不是純的全麥。

＃鮮榨果汁



不少人以為不喝市售的瓶裝果汁、改喝鮮榨果汁就比較健康，但營養師指出，就算是現榨的果汁，也可以說就是一杯「糖水」。因為原本完整的水果在榨汁過程當中，接觸了大量的空氣，水果中的維生素和植化素很多都被氧化了，營養價值是大打折扣的，但是水果所含的糖卻幾乎都被保留下來，而且很多人或店家為了口感，又把含有膳食纖維的果渣給濾掉，所以酸酸甜甜又好入口的果汁就容易讓人入迷，一喝就停不下來，很容易喝過量。

因此果汁是一個非常標準的偽健康食品，營養師建議喝果汁不如吃完整的水果。