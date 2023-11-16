海洋拉娜高訂化妝箱「只送不賣」、嬌蘭4款「蜂印瓶」限量開賣

記者曾怡嘉／綜合報導

人要衣裝打點，彩妝保養當然也得靠包裝來吸引目光，海洋拉娜為慶祝在台25周年，聯手高訂禮服設計品牌Nicole+Felicia和星宇航空，三方攜手推出高訂臻藏化妝箱，法國嬌蘭則是為紀念品牌蜂印瓶誕生第170周年，推出四款限量蜂印瓶香水，僅在聖誕期間限定店販售。

#海洋拉娜

海洋拉娜為迎接在台25周年，邀請高訂禮服設計品牌Nicole+Felicia與奢華航空旅遊首選星宇航空STARLUX，三方共同攜手推出全球限定「25週年高訂臻藏化妝箱」，由設計師Nicole將婚紗中最要求的細膩美感，化為一針一線，回饋品牌最尊崇的VIP，並與星宇航空舊金山西岸首航的頭等艙與商務艙旅客提供最限定精緻的尊榮保養套組。

凡於2023年12月16日起至2024年1月20日搭乘星宇航空舊金山首航頭等艙與商務艙的旅客，皆能獲得「手工高訂臻藏化妝箱」與限定尊榮保養套組，享受艙內高規格禮遇，另外為了回饋忠實顧客，即日起於全台海洋拉娜專櫃購買經典乳霜60ml以上(含)，即可獲得限量手工高訂臻藏化妝箱。

#嬌蘭

為歡慶年末佳節，法國嬌蘭每年皆推出限定聖誕包裝服務，展現法式華麗節慶氛圍，今年台灣更是首次驚喜推出「蜂燦珍獸異想世界」聖誕期間限定店，將法式奢華奇幻珍獸氛圍空運來台。

適逢品牌經典BEE BOTTLE蜂印瓶誕生第170周年，嬌蘭以優雅高貴的帝王蜂印瓶作為品牌的聖誕樹標幟，把擁有近兩百年香氛歷史的底蘊盡現於「蜂燦珍獸異想世界」聖誕期間限定店。此外，更推出四款限量蜂印瓶，僅在聖誕期間限定店獨家販售。只要在聖誕期間限定店購買香水，即享限量聖誕法式禮盒包裝。