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林心如《此時此刻》珍珠串鍊襯主播架式　戀林熙蕾背情人包

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▲▼此時此刻 。（圖／翻攝Netflix）

▲林心如（右）與林熙蕾在《此時此刻》逛進TOD’S專賣店購物。（圖／翻攝Netflix臉書）

記者陳雅韻／台北報導

女星林心如和林熙蕾在Netflix熱播的《此時此刻》中「你心裡的鬼」，上演女女戀，劇中2人從中學時期就互有好感，但礙於母親壓力林心如選擇放手，多年後重逢才勇敢正視自己的情感。兩人在劇中皆以俐落造型亮相，無論是穿西裝外套、率性風衣或牛仔褲，都絕配義大利品牌TOD’S光滑皮革製成的Timeless包款，再點綴TASAKI珍珠首飾，完美示範都會風格穿搭。

▲▼TASAKI,TODS 。（圖／公關照）
▲林心如在劇中背的TOD’S Timeless酒紅色迷你皮革肩袋。（圖／翻攝TOD’S官網）

▲▼TASAKI,TODS 。（圖／公關照）

▲林心如搭配的TASAKI“petit”balance class項鍊，66,500元。（圖／TASAKI提供）

林心如在《此時此刻》中飾演事業有成的主播，播報時穿套裝搭TASAKI阿古屋珍珠項鍊，展現專業氣勢；下主播台後則巧搭TASAKI“petit”balance class項鍊，小巧秀氣卻存在感十足，而在劇中她使用的包款出自TOD’S的設計，有一幕還帶著林熙蕾到專賣店血拚，一起背情人包。

▲▼此時此刻 。（圖／翻攝Netflix）

▲▼TASAKI,TODS 。（圖／公關照）

 

▲林心如飾演主播，佩戴TASAKI阿古屋珍珠項鍊展現專業氣勢。（圖／翻攝Netflix、TASAKI提供）

久違螢幕的林熙蕾，在《此時此刻》也以簡潔風格裝扮為主，耳際則點綴TASAKI音符造型的balance note耳環，林心如與她一同到少女時代愛吃的甜甜圈攤時則戴著abstract star鑽石耳環，示範都會感穿搭少不了具畫龍點睛效果的吸睛首飾。

▲▼此時此刻 。（圖／翻攝Netflix）

▲▼TASAKI,TODS 。（圖／公關照）

▲林熙蕾在《此時此刻》戴TASAKI balance note耳環，59,600元。（圖／翻攝Netflix、TASAKI提供）

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關鍵字：

林心如, 林熙蕾, 此時此刻, TOD’S, TASAKI

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