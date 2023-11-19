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無印良品小白鞋秋冬新色太欠買　沉穩色調藏細節網讚「滿分穿搭」

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實習記者施至真／綜合報導

MUJI無印良品超熱賣的小白鞋，又推出秋冬新色！這回以沉穩的墨灰、暗紅色調，替寒冷的氣候添入暖和的氛圍；除了新色系外，細節處也不馬虎，從鞋帶孔到鞋底顏色都充滿設計巧思，讓網友盛讚「完全是穿搭新選擇！」

無印良品小白鞋日前以繽紛色的煙燻藍、粉紫色系，為秋冬穿搭增添色彩，這回加碼推出溫暖療癒的墨灰、暗紅色休閒鞋，沉穩的色調，能與秋冬衣著相互搭配，讓穿搭展現溫潤的質感美；本季休閒鞋也在細節處增加小巧思，網友大讚「細節滿分，完全是穿搭新選擇！」。

▲無印休閒鞋。（圖／翻攝無印良品官網）

▲無印良品撥水加工舒適休閒鞋（墨灰）。（圖／翻攝無印良品官網，下同）

▲無印休閒鞋。（圖／翻攝無印良品官網）

▲無印良品撥水加工舒適休閒鞋（暗紅）。

除了增加色選，也將鞋帶孔由金屬環改成刺繡，與鞋身呈現相同顏色，使一致性更完整，質感大提升！鞋底也由白色改為黑色，並採用能支撐腳底足弓的鞋墊，讓雙腳久穿也不會感到疲憊；鞋面則以撥水加工處理，就算遇到雨天也不怕髒。

▲無印休閒鞋。（圖／翻攝無印良品官網）

▲本季休閒鞋在細節處做了小變化。

GU的防潑水帆布運動鞋，有黑、白、淺咖等3色，雖然色選相對偏少，但舒適度絕對不會輸！鞋頭防撞設計可保護腳趾，並保持鞋型；鞋身皆使用白色車線，撞色車線精緻且簡約，為整雙鞋增添不少設計感。

▲無印休閒鞋。（圖／翻攝無印良品官網）

▲GU防潑水帆布運動鞋。（圖／翻攝GU官網）

說到小白鞋，Charles＆Keith（小CK）的厚底休閒鞋也在必收清單內，微微增高的厚底鞋墊高3.5公分，能輕鬆拉長腿部比例，鞋面簡約的設計，隨意搭配任何風格服裝，都能展現舒適休閒卻時髦的態度，堪稱穿搭神器！

▲無印休閒鞋。（圖／翻攝無印良品官網）

▲Charles＆Keith厚底休閒鞋。（圖／翻攝Charles＆Keith官網）

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▲讀心圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

MUJI, 無印良品, 小白鞋, 休閒鞋, 新色

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