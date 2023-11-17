邊走邊喝耶誕特調　怎麼拍都很美！唯睛品進駐新北耶誕城貨櫃市集

時尚中心／台北報導

隨著氣溫降低，聖誕節的腳步也越來越接近，準備好和三五好友一起相約新北耶誕城了嗎？來貨櫃市集渴了別再點手搖飲，We Charming 唯睛品把每天需的保健食品變成各種美味可口的飲品，讓你邊走邊喝都美麗，餓了更有關東煮熱食等選擇，一站式攤位讓你好吃又好玩。

We Charming 唯睛品今年首度進駐新北歡樂耶誕城快閃櫃，即日起至1/1，連續46天，每天10:30-22:00，快到貨櫃市集選一杯讓妳又孅又順的美顏飲，吃一支夢幻粉紅霜淇淋，從耶誕節一路美到跨年，開心的迎接2024 吧！

#Q潤莓果氣泡飲

一杯含有一整瓶的60ml的We Charming唯睛品濃奢九型膠原飲，將富含韓國七仙莓與西印度櫻桃的膠原飲，加入莓果香甜的氣泡水，酸酸甜甜超順口。

#益生菌奶昔

益生菌奶昔加入人氣商品 3plus 搖窕清暢飲，含有益生菌、益生元及後生元，有助於腸道機能。 加入香草霜淇淋製成冰涼口感的奶昔，補充益生菌的同時，享受香醇綿密的趣味口感。

#多酚Q潤霜淇淋

將抗氧化的美白藜蘆醇膠原蛋白，加入北海道鮮奶霜淇淋內，讓你滿足天冷吃冰的慾望，同時助妳輕鬆變美且能幫助入睡，真的太完美！

#燃厚喝奶茶

喝奶茶再也不怕有負擔，採用阿里山高山烏龍茶、紐西蘭乳清蛋白及全脂奶粉，添加白腎豆、藤黃果及馬鈴薯抽出物，香醇可口還飄著濃郁茶香。

快閃櫃位除了把品牌的產品換成更有趣的方式呈現之外，We Charming 唯睛品的貨櫃還有熱呼呼的各式關東煮，走累了不妨來吃點熱食，暖手又暖心。消費滿299元還能玩幸運轉盤大試手氣，加入官方LINE更有的來店禮活動。

營業時間:10:30 AM~22:30 PM

活動地點: 新北市政府市民廣場（捷運板橋站） 正對舞台左手邊

