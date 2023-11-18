趙露思解鎖新造型再創「短髮天花板」！　網呼：甜妹爆改御姐風

實習記者施至真／綜合報導

中國女星趙露思的澎厚秀髮讓不少粉絲稱羨，不過，近日她卻發布頭戴毛帽，展示一頭及肩黑髮的美照，短髮新造型再度引起話題，不僅再創短髮造型天花板，也被大讚髮質太好、很美很適合，網友更喊出「甜妹爆改御姐風」。

▲趙露思秀短髮新造型。（圖／翻攝小紅書@趙露思）

趙露思近日在小紅書秀出短髮新造型，只見她頭戴白色短毛帽，身穿黑色衛衣、羽絨外套，展示一頭烏黑的及肩短髮，相比以往一頭咖色長捲髮的甜美形象，更顯得酷帥有個性。新髮型引起熱議，更有粉絲釋出趙露思穿著斜肩黑色背心，甩動秀髮的影片，並喊出「甜妹爆改御姐風」、「又甜又奶我喜歡，又颯又御我也喜歡」。

▲趙露思新髮型秒變御姐風。（圖／翻攝微博@酒釀熊子）

儘管有粉絲認為，趙露思的新髮型長度及肩不算短髮，但相比以往長度，確實短了許多；此外，染回黑髮的趙露思，頭髮滑順充滿光澤感，也和她平時勤於保養頭髮有關。洗髮時會使用潤髮乳及髮膜，使髮絲保濕滋潤，也能抗毛躁，即使是染、燙受損髮也能被撫平。

▲趙露思經典長髮造型。（圖／翻攝小紅書@趙露思）

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▲潘婷 膠囊護髮精華油。（圖／翻攝潘婷官網）



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▲巴黎萊雅 金緻護髮精油。（圖／翻攝巴黎萊雅官網）

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