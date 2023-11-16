獨／高雄大立唐吉訶德開幕日期曝　12月初「全台最大千坪旗艦店」準備開逛

▲全台最大千坪唐吉訶德即將在高雄大立開幕，預計12月初跟大家見面，此為Citylink南港台灣三號店開幕的熱鬧情況。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／綜合報導

高雄大立百貨今年底話題滿滿，繼無印良品全台最大旗艦店宣布將在12／5開幕見客之後，全台最大的唐吉訶德高雄首店，據悉也將在12／7登場，該店坪數廣達1200坪，比台北西門一號店大上1倍，除此之外在台中老虎城首落地的若櫻壽司也將進駐，有吃有買大家準備逛起來！

日本選物店唐吉訶德2021年首間店插旗台北西門町，之後陸續在台北開出共三間店，今年11／9跨出台北的首間店舖-台中老虎城店開幕，引發台中在地民眾前往朝聖，開幕前幾天直到晚上10點打烊前都還是人潮滿滿，如今在台中大立百貨、面積達千坪的「全台最大店舖」終於要來了，預計12／7將正式跟高雄民眾見面。

▲高雄大立百貨12月初將迎來2間日本話題旗艦店，包括之前釋出前導影片的無印良品。（圖／業者提供）

這間高雄全台最大店位於大立百貨地下一樓，廣達千坪囊括A、B館，為一整層的單層空間，除超大好逛的賣場之外，於台中首落地的「若櫻壽司」也將進駐，若櫻壽司為唐吉訶德在台獨家的餐廳，以專人點餐服務的方式提供餐飲，並以大量木作與舒適裝潢營造高級感，在台中駐點後評價也頗佳，目前假日用餐仍須排隊等候。

▲千坪賣場將進駐台灣首落地品牌若櫻壽司，採用專人點餐，走精緻化路線，此為台中老虎城店內裝。（圖／記者李薇攝）

而賣場細部規劃目前仍未釋出，但已確定若櫻壽司會進駐高雄大立，據悉從台北南港店的特色項目如COSME DONKI、熟食櫃位和牛串、安田精米、現煮食堂（ヲた飯堂）也將一併南下帶給高雄民眾滿滿日系體驗，且更大的賣場空間自然舒適感也將升級，高雄民眾12月可以好好準備開逛了。

▲據悉賣場也會有化妝品專區，以及現煮食堂（ヲた飯堂）等其他的餐飲選項，加上店內的熟食生鮮，有多樣化的飲食可供選擇。（圖／記者李薇攝）

大立百貨近年積極引進日系品牌，準備打造精緻的居家氛圍，包括日本蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE、發源自名古屋的連鎖咖啡客美多Komeda’s coffee都已進駐，而無印良品781坪的超大旗艦店，也將在12／5正式開幕，加上千坪賣場的唐吉訶德，預計大立百貨將成日系品牌在高雄的旗艦場域。