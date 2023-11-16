GAP台灣首店熄燈「PAZZO進駐信義區」　電商開設實體店為何成趨勢？

記者鮑璿安 ／台北報導

服裝時尚行業變化迅速，美國休閒服飾品牌GAP位在信義區的ATT4FUN的台灣首店宣布結束營業，將由美而快電商服飾品牌PAZZO接手，顯而易見消費模式已經更改，對於強調體驗感的時尚業而言，服飾電商落地為實體門市，帶動線上線下相互導流成為新賽場。

▲GAP位於ATT4FUN的台灣一號店已收攤。（圖／翻攝Google Maps）

GAP旗艦店因門市租約到期決定關閉，品牌在聲明中表示，「臺灣地區是大中華區市場的重點區域，我們將繼續通過線下和線上相結合的全通路模式服務台灣消費者顧客，致力實現長期、永續的發展。」品牌的業務策略包含店鋪組合，根據情勢做相應必要的調整，以適應不斷變化的市場環境。截至今年上半年GAP全台約有15家門市，2014年登台時也曾掀起平價服飾風潮，但隨後因為品牌的目標顧客不明顯，對求新求變的Z世代而言，休閒風格非常容易被複製和取代，逐漸失去話題。

▲「美而快」從成衣代工起家，在2010年首度進軍服飾電商，旗下擁有PAZZO 。（圖／翻攝自IG）

而接手的「美而快」從成衣代工起家，在2010年首度進軍服飾電商，旗下擁有PAZZO、MEIER. Q等品牌，甚至請到藝人楊丞琳擔任風格代言人，目前會員總數超過280萬，以快速推出新品的方式吸引顧客，每周上新品總數超過500款。為吸引實體的新客上門，去年2022品牌開設首間實體店，既要瞄準新客又要緊抓舊客回流，甚至結合餐飲和購物屬性，未來ATT4FUN門市500坪的店面也計劃以該模式執行，預估12月底將開幕，全通路並行創造完整的購物體驗。

電商也能銷售，為何品牌紛紛選擇走向實體店？不少電商在網路累積了忠實顧客後，會依循O2O（Online to Offline ）模式，也叫離線商務模式，將線上客源導流至線下行銷，進而實現整合方式。據 Euromonitor 研究表示，全球 94% 的奢侈品銷售行為都是在實體店內產生，服飾在展示過程中，顧客能夠真正觸摸材質，店員在旁介紹增加體驗感，第一時間試穿則省去了不滿意還需要退貨的過程，更滿足女性喜愛結伴購物的心態。快時尚服飾品牌Shein 在2021 年正式進軍日本原宿開設實體店，店內不提供銷售服務，而是需要進店掃描服飾上的 QR code，繼續回到線上購買操作服務，開創新穎的購物模式，往後如何更加智慧型購物，真正融入消費者的生活，將是品牌線上、線下都需要思考的問題。