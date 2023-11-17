林柏宏《此時此刻》究竟是渣男還是博愛　親下註解「差在一心態」

實習記者施至真／綜合報導

林柏宏、Lulu黃路梓茵主演Netflix新劇《此時此刻》，劇中林柏宏飾演的角色，是男女通吃的萬人迷，同時有條情感線牽連，甚至發生關係。面臨愛情的糾結、兩難，究竟算是缺愛渣男還是博愛，引起網友熱議，林柏宏對此親下註解，認為兩者最大差異在「心態不同」，並希望觀眾看完劇後，能珍惜身邊的人。

▲林柏宏、Lulu黃路梓茵出演《此時此刻》「你的顏色」單元。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）



Netflix新劇《此時此刻》中「你的顏色」單元，劇中林柏宏飾演被愛情困擾的髮型師（沛明），因為受家庭影響，希望從照顧他人來感受到能被人需要、渴望被愛、被理解，卻也因此身陷在多個感情線中，不知道如何拒絕。林柏宏也對「渣男」和「博愛」親下註解，認為渣男是為了自己好，博愛則是對每個人都好。

「渣男」和「博愛」雖然都是對人好，但兩者的出發點不同，劇中林柏宏飾演的角色，較屬於博愛型，因為希望能照顧所有人，所以無論男女，他向來不拒絕別人對自己的喜歡，雖然不見得是享受曖昧和被追求的過程，但絕對是不懂得如何拒絕，最後才演變成複雜的多角關係。

▲林柏宏與Lulu黃路梓茵在戲中，展開一段感情線。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）



《此時此刻》在每一集中，都呈現出各種愛情不同的面貌，包括不同年齡、心境狀態、甚至性向認同，除了重新認識自己、探討愛的意義，也希望每個人都把握此時此刻，並珍惜身邊你所愛的人。就像本集最後，沛明（林柏宏飾）選擇向諮商師諮詢，審視自己的內在，重新與寶琳（Lulu黃路梓茵飾）相遇。