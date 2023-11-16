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台灣收藏家豪擲逾11億元　搶下德藝術家巨幅抽象畫

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▲▼ 拍賣會名畫 。（圖／公關照）

▲拍賣官 Henry Highley 拍出格哈特里希特《抽象畫（636）》。（圖／富藝斯提供）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）於紐約時間14日晚間舉辦的「二十世紀及當代藝術」拍賣，以近50億元（1.55億美元）收槌，創下富藝斯歷來第二高總成交專場，當晚領銜之作為德國藝術家格哈特里希特（Gerhard Richter）1987年作品《抽象畫（636）》，飆出約1,113,826,000元（34,800,000美元）天價，由台灣藏家透過電話競投成功標下此件富藝斯今年目前最高價成交拍品。

▲▼ 拍賣會名畫 。（圖／公關照）
▲格哈特里希特《抽象畫（636）》曾來台展出，由台灣收藏家電話競投以約1,113,826,000元天價得標。

台灣收藏家的鑑賞力與購買力在精品圈與藝術圈備受肯定，今年9月富藝斯特別將德國藝術家格哈特里希特長逾400公分的雙聯鉅作《抽象畫（636）》引進台灣公開展出，已讓外界猜測是否有收藏家感興趣，果然在2個月後的紐約拍賣會，接到台灣收藏家的電話競標，以超過11億元的價格標下此傑作，位列格哈特里希特作品在拍賣史上前五大成交。

▲▼ 拍賣會名畫 。（圖／公關照）
▲佳士得香港將於11月28日拍賣常玉油畫鉅作《花毯上的側臥裸女》，估價約413,200,000元起。（圖／佳士得提供）

知名藝術家的巨幅作品在拍賣會炙手可熱，香港佳士得（CHRISTIE’S）將於11月28至29日舉行的「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」，以首度在拍場亮相的常玉《花毯上的側臥裸女》最受矚目，是藝術家早期側臥裸女作品，且81 x 130公分的尺幅不小，估價約4億1320萬元起。

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關鍵字：

PHILLIPS, 富藝斯, 佳士得, Christie’s

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