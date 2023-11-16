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巨石強森70萬黑金錶霸氣　名錶品味很一致

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▲▼巨石強森錶 。（圖／翻攝IG）

▲巨石強森一身黑搭TAG Heuer Carrera黑金計時腕錶上脫口秀節目。（圖／翻攝therock IG）

記者陳雅韻／台北報導

動作巨星巨石強森（Dwayne Johnson）收藏不少名錶，已多次戴著IWC（萬國錶）出席公開活動，日前他參加美國知名主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）所主持的脫口秀節目《今夜秀》，換上TAG Heuer（泰格豪雅）要價706,700元的Carrera 黑金計時腕錶，為他一身簡潔的黑裝增添亮點。

▲▼巨石強森錶 。（圖／翻攝IG）
▲巨石強森戴TAG Heuer Carrera黑金計時腕錶，706,700元。（圖／TAG Heuer提供）

1963年發表的TAG Heuer Carrera計時腕錶與賽車運動緊密相扣，首款自動上鍊黃金錶Heuer Carrera 1158 CHN 問世，時任品牌執行長Jack Heuer將腕錶贈予多位冠軍車手，Carrera 計時腕錶成為奪冠象徵。今日品牌再次演繹傳奇錶款，打造搭配黑色面盤的黃K金款Carrera黑金計時腕錶，搶眼的雙色設計讓錶迷與賽車迷聯想到70、80 年代在賽道獨領風騷的「John Player Special」傳奇賽車，深深吸引巨石強森而納入收藏。

▲▼巨石強森錶 。（圖／翻攝IG）
▲巨石強森現身「XFL」美式足球聯盟的聖安東尼奧德州開幕戰，戴IWC話題錶款。（圖／IWC提供，以下同）

巨石強森的錶款以運動風設計為主，IWC今年主打力作工程師自動腕錶40便是他的心頭好，曾戴著由90度相交細小線條構成的網格裝飾黑色面盤款，新一代的工程師自動錶內外翻新，裝載自製32111型機芯，動力儲存長達120小時。
 

▲▼巨石強森錶 。（圖／翻攝IG）

▲巨石強森戴的黑色面盤IWC工程師自動腕錶40，374,000元。

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