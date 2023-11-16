台灣星巴克首間旗艦店插旗信義區？2025年有望進駐統一時代二館

▲在芝加哥的星巴克頂級門市Starbucks Reserve Roastery，氣勢恢弘，但只有美國直營地區才會出現此系列。（圖／翻攝Starbucks Reserve Roastery官網、各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕節即將到來，而今年的耶誕夜，也是誠品信義店的最後營業日，結束誠品生活在信義計畫區18年的經營，原店址將由統一集團旗下的統一時代百貨接手，打造該百貨的信義二館，今年6月統一美麗事業董事長高秀玲已對外證實，統一時代百貨二館將於2025年正式開幕，然而面對眾多將開幕的新商場，招商的困難度也隨之增加，據悉為吸引來客，台灣首間星巴克旗艦店有可能落腳該處。

誠品在敦南的起家店因地主都更規劃，在2020年正式熄燈，目前旗下營收最高的信義店，也因大房東統一集團不續租，將於12／24正式熄燈撤出信義計畫區，24小時書店流轉至松菸店，正大幅改裝迎接SOGO大巨蛋賣場進駐的相乘效應，另也把「營收最高」的分店由近期在新店開幕的裕隆城「誠品生活新店」接手。

統一集團在確定接手信義誠品後均保持低調姿態，僅在今年6月股東會上證實將開設統一時代百貨二館，預計於2025年開幕，並透露招商將觀察大台北地區的消費者，開出符合需求的百貨，並跟已有的統一時代百貨做區隔。

不過有品牌透露，統一時代百貨二館雖已開始在積極招商，但正好遇到SOGO接下大巨蛋商場，兩館的距離其實很近，SOGO招商團隊在百貨界是數一數二的老經驗，跟品牌關係也很好，且挟著東區兩間強大百貨的優勢，也提高了統一時代百貨的招商難度，此外，在全球百貨最密集的信義計畫區，周邊有新光三越、微風跟遠百，已經進駐不少的品牌，跟高雄夢時代的情況不同，這場仗其實不好打。

因此也傳出統一將以集團之力，結合旗下康是美、統一佳佳、統一藥品、聖德科斯等，先進駐二館開出新店型，而旗下人氣最旺的星巴克，也可能將在二館設立台灣首間旗艦店，成為號召人氣的帶路雞。

星巴克頂級門市Starbucks Reserve Roastery以現場烘豆、提供該品牌更高品質的飲品選項為特色，近年開始在各焦點城市建立頂級旗艦店，而該門市的規格都如同蘋果旗艦店一般，會呈現出頂級與足具份量的設計感，以呼應品牌價值，如芝加哥就是一整棟大樓，氣勢輝煌，而東京中目黑的星巴克旗艦店，則是找來知名建築師隈研吾一起合作，4層樓高的銅製櫻花樹呈現出日本文化特色，也是觀光客必去的造訪點。



只是因爲Roastery系列直屬星巴克總公司，因此只有在直營市場的地區有機會，台灣為授權市場，門市最高規格就是Flagship store，Flagship store與Roastery的差別在於店內是否有烘豆設備，其他規格幾乎一樣。

但目前台灣尚未有Flagship store旗艦店規格的星巴克門市出現，為製造話題與吸引人流，很可能就會落腳統一時代百貨二館，此外為強調之前誠品的書香特色，首間博客來實體書店也可能會在該館現身。