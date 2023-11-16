MIU MIU女孩Emma Corrin示範節日穿搭！FERRAGAMO金銀染上芭蕾舞鞋、鏡面包

記者鮑璿安／台北報導

年末派對季即將到來，想以輕鬆愉快的氛圍包裹著穿著，許多品牌都獻上節日系列單品，MIU MIU 釋出Emma Corrin 演繹的節日系列形象廣告，以品牌標誌性的 Arcadie matelassé 納帕皮革肩背包呈現慵懶姿態。FERRAGAMO則帶來銀色主軸的芭蕾舞鞋、超迷你Wanda鍊包，雋永不過時。





▲MIU MIU請到演員 Emma Corrin 演繹最新節日系列。（圖／品牌提供）



▲Arcadie matelassé 納帕皮革肩背包。（圖／品牌提供）

▲Wander matelassé納帕皮革小巧半月形包。（圖／品牌提供）

▲綢緞芭蕾舞平底鞋。（圖／品牌提供）

MIU MIU請到演員 Emma Corrin 演繹最新節日系列，為營造冬季專屬的慵懶浪漫感受，Emma Corrin也乾脆隨興趴在地上，身穿觸感極佳的斜紋軟呢外套，以及膝微透視的半身裙，詮釋出Miu Miu女孩的多樣打扮。另也換上點綴著水晶寶石的閃亮歐根紗，流露十足的派對風格，Miu Miu本次攜手Polaroid推出配備品牌掛帶的相機，也成為佈景道具之一。品牌此次獻上了多款適合節慶的迷你包款配件，多款Wander matelassé納帕皮革小巧半月形包、皮革鑰匙扣以及綢緞芭蕾舞平底鞋，以輕快步伐融入假期。

▲FERRAGAMO 2023 HOLIDAY 系列以銀色禮讚為題。（圖／品牌提供）

▲金色鏡面超迷你Wanda包。（圖／品牌提供）





▲芭蕾舞平底鞋。（圖／品牌提供）

▲銀色水鑽迷你Top Handle手提包。（圖／品牌提供）

FERRAGAMO 2023 HOLIDAY 系列以銀色禮讚為題，可想而知輕盈色調洋溢歲末歡欣氣息，品牌經典作品如Vara和Varina蝴蝶結芭蕾舞鞋系列以嶄新的樣貌回歸，選用了銀色壓紋皮革及水晶鑲嵌裝飾，打造雋永風格。時下最流行的芭蕾舞鞋則進化成方形鞋頭，並搭配了全新樣貌的Vara蝴蝶結或更大比例的蝴蝶結變奏。 包款部分亦有巧思，焦點聚集在金銀色超迷你Wanda鍊包；秋冬主打包款Shoulder Archive及New Frame 半月包也換上銀色小牛皮，打造出饒富1950年代優雅風格的款式選擇。

