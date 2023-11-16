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日系開架髮膜回饋祭開跑！最強口碑品全包「千元有找」

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▲▼開架髮膜盤點。（圖／品牌提供）

髮膜能速效修護髮絲，打造天使光圈。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

乾冷的秋冬正是呵護髮絲的好時機，善用髮膜就能讓秀髮柔順光澤閃閃動人，不讓百貨周慶專美於前，開架最強髮膜回饋祭也開跑，口碑銷售霸綁的日系髮膜推出全通路特價65折起，指定通路並加碼任2件再折30元活動，一次全收千元有找！

#思波綺

▲▼開架髮膜盤點。（圖／品牌提供）

▲思波綺金耀瞬護髮膜(升級版/粉嫩版)，特價339元。

能立即改善髮絲最令人煩惱的乾燥無光、失去彈力問題，不需等待即可沖洗，立即擁有光澤秀髮，金色升級版香氛為的山茶花蜜果香；粉色的粉嫩版則是初綻山茶花與櫻花的迷人香氣。

#fino

▲▼開架髮膜盤點。（圖／品牌提供）

▲ fino高效滲透護髮膜(升級版)，特價229元。

日本蟬聯5年銷售冠軍，有效針對細微損傷全面集中修護，讓乾燥髮重獲新生，香調以玫瑰、鈴蘭、牡丹、茉莉等高雅花香，搭配綠蘋果與洋梨果香，聞起來相當十分清新。

#阿葵亞

▲▼開架髮膜盤點。（圖／品牌提供）

▲阿葵亞瞬效水光髮膜，特價219元。

添加角鯊烷、珍珠精華、玻尿酸、蜂王乳精華等保濕配方，清爽好沖洗，再也不必擔心接觸頭皮所帶來的黏膩感，吹乾頭髮後，能感受空氣般輕盈的蓬鬆感。

#瑪宣妮

▲▼開架髮膜盤點。（圖／品牌提供）

▲瑪宣妮 珍珠光護髮優格，特價188元。

優格般濃厚滋潤的乳霜質地，綿密地包覆根根髮絲，並添加來自天然野玫瑰提煉的玫瑰果油，高效修補髮尾分岔，濃郁的甜蜜花果香搭配獨特不沾菸香氛配方，可隔絕惱人氣味。

關鍵字：

開架, 髮膜, 盤點, 保養

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