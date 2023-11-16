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最頂規倒數月曆盤點！超強卡司難怪一上市VIP都掃貨

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要一次試遍品牌的各個明星商品或是經典之作，聖誕倒數月曆會是很好的入手方案，以下就盤點多款極致頂奢的作品，買回家簡直就是賺到。

＃sisley 愛與祝福聖誕倒數月曆

▲sisley,嬌蘭,DIOR,倒數月曆,聖誕節。（圖／品牌提供）

▲sisley,嬌蘭,DIOR,倒數月曆,聖誕節。（圖／品牌提供）

sisley每次的禮盒或是設計，大多都是由品牌創辦人伊莎貝爾·多納諾伯爵夫人（Isabelle d’Ornano）所創作，今年的倒數月曆也不例外，運用多重拼接質感的手工刺繡，展現出世界之愛，打開之後更是一格格充滿繽紛圖案的小抽屜，裡面都承載著驕傲之作，像是頂級「萬元乳霜」抗皺活膚御緻駐顏霜、「超越經典」全能乳液、「小資最愛」黑玫瑰彈潤水凝霜等等，透過每一天的驚喜讓你奢寵肌膚不斷電。

＃嬌蘭 奇幻珍獸聖誕倒數月曆

▲sisley,嬌蘭,DIOR,倒數月曆,聖誕節。（圖／品牌提供）

▲sisley,嬌蘭,DIOR,倒數月曆,聖誕節。（圖／品牌提供）

自從去年推出第一個倒數月曆，今年再度以經典的蜂箱為主體，從珠寶設計師BEGÜM KHAN的華美作品汲取靈感，推出非常具有意義的作品，裡面每一格小抽屜都是運用綠色金蔥的緞帶製作，每一格都有不重複的單品，甚至還有可愛的擴香瓷、平衡油、頂級香水等等，放在家裡簡直就是藝術品般的存在，難怪一上市就立刻被VIP掃貨，不僅價格超值，還可以體驗到各種不同系列的保養，當然是很值得擁有的作品。

＃迪奧 2023聖誕倒數日曆

▲sisley,嬌蘭,DIOR,倒數月曆,聖誕節。（圖／品牌提供）

▲sisley,嬌蘭,DIOR,倒數月曆,聖誕節。（圖／品牌提供）

提到頂級奢華當然少不了迪奧，直接把法國巴黎迪奧蒙田大道30號旗艦店完美重現，製作出整個超大的倒數月曆，白色基底運用金色燙金質感描繪出繽紛花紋，把「杜樂麗皇家花園」運用線條描繪出生機盎然的栩栩如生，展現出節慶專屬的歡愉氣息，裡面更是有限定的幸運星吊飾、蒙田30香氛蠟燭、J’adore頂級金緻香精精巧版等等，最新限量作品一次擁有，從保養到香氛甚至居家裝飾，都可以被迪奧滿滿收服。

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關鍵字：

sisley, 嬌蘭, DIOR, 倒數月曆, 聖誕節

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