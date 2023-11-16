fb ig video ETtoday search mobile

別亂減！中醫「五型減重」法輕鬆瘦　老饕屬性多吃白色食物更好

>

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

根據衛生福利部國民健康署統計資料顯示，台灣成人過重或肥胖率達47.9%，相當於每兩位成人就有一位過重，十大死因中更是有8項與肥胖有關，包含：惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等。因此，體重管控更顯重要。

京都堂中醫結合現代醫學與中醫精髓，提出「五型減重」概念，透過不同的問題以及飲食習慣等等，搭配專屬的調理方案，可以改變體質健康瘦下來。

▲減重,瘦身,五型減重,京都堂,。（圖／達志示意圖）

1.脾虛水腫型（水腫型）

常見問題：早上起床易水腫、感覺沒睡飽、食慾不振、下肢水腫、白帶多、眼袋垂垂、舌頭有齒痕、大便偏黏

常見族群：產後肥胖婦女、久坐久站的上班族、愛吃生冷食物，低血壓、缺乏運動、飲食重鹹和熬夜晚睡

脾虛濕阻開運小撇步：綠色

這類人肉泡泡，建議可以在身上多配戴綠松石，因為體內水偏多，水生木，所以要洩水氣，木代表綠色，可多穿綠色元素單品，或是在臥房、辦公室放一盆綠色的盆栽，然後少吃生冷食物，避免在潮濕的環境待太久，也要注意泌尿系統方面的相關疾病，尤其在睡前盡量不要吃油炸或是辛辣的食物，多做抬腿或是踢腿。

▲減重,瘦身,五型減重,京都堂,。（圖／達志示意圖）

2.胃熱濕阻型（老饕型）

常見問題：外食、應酬多、不忌口、食量大、容易餓、口乾舌燥或口臭、便祕、三高、脂肪肝

常見族群：老饕、美食愛好者、喜歡重口味的人、容易過量飲食、需要應酬喝酒

脾虛濕阻開運小撇步：白色

這類型的人，通常肌肉比較硬，身體土性比較重，所以要注意脂肪肝還有三高的問題，建議可以多吃白色食物，比如說蓮子、白木耳、山藥等等，因為白色的五行屬金，土生金，達到洩土氣，再來就是要靠運動，每天最少走6000步，再慢慢往上加，平時也可以配一些金飾或是銀飾，再搭配白色或是有金屬元素的衣褲，並且斷絕宵夜，尤其是甜食千萬要忌口。

▲減重,瘦身,五型減重,京都堂,。（圖／達志示意圖）

3.肝鬱氣滯型（壓力型）

常見問題：長期壓力大、藉吃來抒發、喝咖啡成癮、通常很晚才用餐、易口乾舌燥、腰腹肥胖、上半身肥胖、情緒暴躁、經期不規則

常見族群：容易緊張、內心壓抑、情緒易怒、三餐不定容易暴飲暴食

脾虛濕阻開運小撇步：紫色、紅色

這類型的人，在個性上容易想太多，導致肝的疏泄受到影響，容易有失眠、偏頭痛的問題，因為體內木性比較重，所以飲食上多吃紫色或紅色食物，比如說像是紫米、藍莓、茄子，因為木會來生火，就洩了木氣，然後可以在身上配戴紫水晶，穿一些紫色或紅色衣服，千萬不要吃飽就坐著不動，也不要去熬夜追劇，一旦生活不規律，就容易多夢失眠，而且也比較容易會有躁鬱的問題。

▲減重,瘦身,五型減重,京都堂,。（圖／達志示意圖）

4.氣血虛弱型（虛弱型）

常見問題：容易疲倦無力、下午一到就沒精神、說話有氣無力、容易頭暈、臉色蒼白唇色淡、體力差、容易氣喘吁吁、記憶力差、少吃也不會瘦

常見族群：長期不當節食、大病久病、有發生意外大出血、生產大量出血、生理期血量較多、運動太少、勞動量太大、容易多思多慮

脾虛濕阻開運小撇步：黃色

氣血虛弱的人呢，常常是無精打采、睡不飽、脾氣說來就來，可能你是常常熬夜或是過度勞累，容易影響到臟腑的功能，所以氣會比較虛，尤其是脾氣的部分，所以要洩火氣，因為火能生土，可以在身上配戴黃水晶、髮晶，練一練熱瑜珈、跳舞或是呼拉圈，或是去旅遊，也可以多吃一些黃色食物，不要熬夜了，然後臥房千萬不要黯淡無光，至少白天是要見光。

▲減重,瘦身,五型減重,京都堂,。（圖／達志示意圖）

5.腎陽虛痰濁型（失調型）

常見問題：怕冷、內分泌失調、黑眼圈深、臉色黯沉、作息不正常、常熬夜、四肢肥胖、不耐久站或腰痠、夜間頻尿、食量不大卻變胖

常見族群：賀爾蒙失調、多囊卵巢、庫欣氏症、甲狀腺機能低下、腎病末期、艾迪森氏症

脾虛濕阻開運小撇步：黑色、綠色

這類型的人既容易燥熱，也很容易濕冷，同時身上會有金氣跟水氣存在體內，所以室內的溫度最好是維持在26到27度之間，可以在身上配戴黑瑪瑙或是綠幽靈，因為黑瑪瑙洩金氣，綠幽靈是來洩水氣，同時可以把家裡的牆壁漆成湖水綠，一定要讓自己流汗，可以先從任何伸展拉筋的運動開始，再來就是多吃一些黑色食物，比如說黑豆、黑木耳、黑芝麻，但是千萬不要吃雞脖子、鴨脖子、雞翅膀、鴨翅膀、雞腳跟鴨腳。

►在別人眼裡你哪一點最可怕？選一張圖測試性格底線

►小紅書爆紅「瀑布髮」養成攻略　洗護多加髮油柔順效果加倍

►台中首間唐吉訶德超大超好逛！美妝區變華麗能試妝、限定商品必掃

關鍵字：

減重, 瘦身, 五型減重, 京都堂

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

Maison Kitsuné「迷彩小狐狸」行李箱2萬有找！隨行小包不到6000元超療癒

Maison Kitsuné「迷彩小狐狸」行李箱2萬有找！隨行小包不到6000元超療癒

宋智雅千元靴搭黑絲襪穿出好質感！20萬包上身隨便拍都大片

宋智雅千元靴搭黑絲襪穿出好質感！20萬包上身隨便拍都大片

髮根蓬鬆整天3大技巧！定期去角質、護髮不抹頭皮都是關鍵

髮根蓬鬆整天3大技巧！定期去角質、護髮不抹頭皮都是關鍵

華麗又浮誇的聖誕彩妝一年才一次必收！超級限量錯過就不會再有 眼袋＋黑眼圈＝終極大魔王？　超簡單遮瑕法不動刀也變美 便祕不順暢？營養師教你吃「5種助排便食物」天然又有效 獨／高雄大立唐吉訶德開幕日期曝　12月初「全台最大千坪旗艦店」準備開逛 你是很玻璃心的人嗎？超準心測算出內心強不強大 天冷「喝咖啡」快速燃脂！ 黑咖啡最有效　連溫度都是瘦身關鍵 「沒金錢觀」守不住錢星座Top 3 ！第一名在意生活品質　剛領薪水就快花光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面