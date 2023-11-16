別亂減！中醫「五型減重」法輕鬆瘦　老饕屬性多吃白色食物更好

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

根據衛生福利部國民健康署統計資料顯示，台灣成人過重或肥胖率達47.9%，相當於每兩位成人就有一位過重，十大死因中更是有8項與肥胖有關，包含：惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等。因此，體重管控更顯重要。

京都堂中醫結合現代醫學與中醫精髓，提出「五型減重」概念，透過不同的問題以及飲食習慣等等，搭配專屬的調理方案，可以改變體質健康瘦下來。

1.脾虛水腫型（水腫型）

常見問題：早上起床易水腫、感覺沒睡飽、食慾不振、下肢水腫、白帶多、眼袋垂垂、舌頭有齒痕、大便偏黏

常見族群：產後肥胖婦女、久坐久站的上班族、愛吃生冷食物，低血壓、缺乏運動、飲食重鹹和熬夜晚睡

脾虛濕阻開運小撇步：綠色

這類人肉泡泡，建議可以在身上多配戴綠松石，因為體內水偏多，水生木，所以要洩水氣，木代表綠色，可多穿綠色元素單品，或是在臥房、辦公室放一盆綠色的盆栽，然後少吃生冷食物，避免在潮濕的環境待太久，也要注意泌尿系統方面的相關疾病，尤其在睡前盡量不要吃油炸或是辛辣的食物，多做抬腿或是踢腿。

2.胃熱濕阻型（老饕型）

常見問題：外食、應酬多、不忌口、食量大、容易餓、口乾舌燥或口臭、便祕、三高、脂肪肝

常見族群：老饕、美食愛好者、喜歡重口味的人、容易過量飲食、需要應酬喝酒

脾虛濕阻開運小撇步：白色

這類型的人，通常肌肉比較硬，身體土性比較重，所以要注意脂肪肝還有三高的問題，建議可以多吃白色食物，比如說蓮子、白木耳、山藥等等，因為白色的五行屬金，土生金，達到洩土氣，再來就是要靠運動，每天最少走6000步，再慢慢往上加，平時也可以配一些金飾或是銀飾，再搭配白色或是有金屬元素的衣褲，並且斷絕宵夜，尤其是甜食千萬要忌口。

3.肝鬱氣滯型（壓力型）

常見問題：長期壓力大、藉吃來抒發、喝咖啡成癮、通常很晚才用餐、易口乾舌燥、腰腹肥胖、上半身肥胖、情緒暴躁、經期不規則

常見族群：容易緊張、內心壓抑、情緒易怒、三餐不定容易暴飲暴食

脾虛濕阻開運小撇步：紫色、紅色

這類型的人，在個性上容易想太多，導致肝的疏泄受到影響，容易有失眠、偏頭痛的問題，因為體內木性比較重，所以飲食上多吃紫色或紅色食物，比如說像是紫米、藍莓、茄子，因為木會來生火，就洩了木氣，然後可以在身上配戴紫水晶，穿一些紫色或紅色衣服，千萬不要吃飽就坐著不動，也不要去熬夜追劇，一旦生活不規律，就容易多夢失眠，而且也比較容易會有躁鬱的問題。

4.氣血虛弱型（虛弱型）

常見問題：容易疲倦無力、下午一到就沒精神、說話有氣無力、容易頭暈、臉色蒼白唇色淡、體力差、容易氣喘吁吁、記憶力差、少吃也不會瘦

常見族群：長期不當節食、大病久病、有發生意外大出血、生產大量出血、生理期血量較多、運動太少、勞動量太大、容易多思多慮

脾虛濕阻開運小撇步：黃色

氣血虛弱的人呢，常常是無精打采、睡不飽、脾氣說來就來，可能你是常常熬夜或是過度勞累，容易影響到臟腑的功能，所以氣會比較虛，尤其是脾氣的部分，所以要洩火氣，因為火能生土，可以在身上配戴黃水晶、髮晶，練一練熱瑜珈、跳舞或是呼拉圈，或是去旅遊，也可以多吃一些黃色食物，不要熬夜了，然後臥房千萬不要黯淡無光，至少白天是要見光。

5.腎陽虛痰濁型（失調型）

常見問題：怕冷、內分泌失調、黑眼圈深、臉色黯沉、作息不正常、常熬夜、四肢肥胖、不耐久站或腰痠、夜間頻尿、食量不大卻變胖

常見族群：賀爾蒙失調、多囊卵巢、庫欣氏症、甲狀腺機能低下、腎病末期、艾迪森氏症

脾虛濕阻開運小撇步：黑色、綠色

這類型的人既容易燥熱，也很容易濕冷，同時身上會有金氣跟水氣存在體內，所以室內的溫度最好是維持在26到27度之間，可以在身上配戴黑瑪瑙或是綠幽靈，因為黑瑪瑙洩金氣，綠幽靈是來洩水氣，同時可以把家裡的牆壁漆成湖水綠，一定要讓自己流汗，可以先從任何伸展拉筋的運動開始，再來就是多吃一些黑色食物，比如說黑豆、黑木耳、黑芝麻，但是千萬不要吃雞脖子、鴨脖子、雞翅膀、鴨翅膀、雞腳跟鴨腳。