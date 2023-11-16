新光三越信義新天地點亮百萬燈海　130株雪白之樹打卡秒飛北歐

▲新光三越信義新天地公開17米耶誕樹。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越信義新天地17米高耶誕樹今（11／16）正式點燈，吸引許多民眾駐足觀賞聲光表演，業者表示今年以「時光」為主題設計，以一天的12時序輪流播放不同的窗格剪影，且每15分鐘會呈現2至3分鐘的燈光秀，整個檔期約1200場次，讓民眾每次經過都有不同驚喜，統一時代百貨的耶誕慶典「愛sharing」也將在11／17登場，將會把百貨二樓戶外變成節慶樂園。

新光三越台北信義新天地即起至2024／1／3，為期48天耶誕檔期，推出節慶裝飾，超越往年規格，包括比去年多20萬顆燈泡、總計超過百萬顆亮點，還有佈置130棵路樹燈光，像走在北歐極光街頭，以及免費「極光幸運屋」享受沉浸式極光體驗，此外加入會員、掃QRcode碼還能免費玩「四格拍貼」留下美好回憶，邀請民眾耶誕節到信義區拍寫真集。

業者表示，今年在A11門口打造「17米時光之樹」，樹身透過手工層層堆疊，以超過一萬株雪白的葉片，並於下方的時光小屋中加入12時序的概念，於每小時展現不同窗景。透過窗格剪影，呈現溫馨耶誕場景，象徵與重要的人一起度過的每個時刻。而往年下午5點啟動的燈光秀，今年更首度下午4點就開始演出，於整點、半點(30分時)，會有3分鐘的動畫演出，於15分、45分也會展演2分鐘的聲光秀演出。

今年也在A9 1F平台設計「極光幸運屋」，透過雷射投影打造出浪漫至極的氛圍，抬頭就可飽覽絢麗極光美景，另外還有韓國最夯的「四格拍照」，只要持新光三越會員下載APP綁定，就能體驗免費美拍。而統一集團打造的耶誕節慶「愛sharing」，也將在明11／17登場，會把百貨二樓戶外變成節慶樂園。

微風慈善基金會日前舉辦「Love Without Limits！星願無限」點燈活動，打造高度達23米的「全台最高室內耶誕樹」，以浪漫時尚的銀白色作為主體色系，在樹上裝飾超過 75,000 顆耶誕燈泡，號稱超越紐約洛克菲勒（Rockefeller）耶誕樹，即起至2024／1／7於台北車站一樓大廳進行展示。

▲微風讚台北車站廣場打造室內最高耶誕樹。