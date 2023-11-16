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忍者遁術絕技躍上G-SHOCK　紅色手裏劍背光放閃

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▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以日本忍者為主題推出新錶GA-2100NNJ（左起）5,000元，DW-6900NNJ款4,900元，GA-2100NNJ款5,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK的設計有無限創意，此次回歸日本傳奇，推出3款忍者主題腕錶，於經典八角設計的2100、三眼的6900與數位顯示5600錶款上分別呈現3種忍術，並在面盤、背光、錶帶扣環與背蓋點綴著忍者之心手裏劍的圖案，帶領錶迷一窺神秘的古代日本武術世界。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以忍術「水遁之術」為靈感打造DW-5600NNJ錶，半透明藍色錶帶飾有鎖子甲風格的熱壓印網格，4,200元。

忍術中的「水遁之術」，是忍者運用竹子的一部分作為呼吸管潛入水下移動，G-SHOCK DW-5600NNJ腕錶獲得啟發，於藍色半透明錶帶上裝飾忍者所穿鎖子甲風格的熱壓印網格；八角形的GA-2100NNJ以「火遁之術」為靈感，飾有網格的半透明灰色錶帶和錶圈，讓人聯想到火球的濃煙，忍者躲避敵人時會使用火焰進行隱匿；而忍者奔跑維持上身不搖晃的獨特跑姿，達到如風一般疾速，DW-6900NNJ腕錶採用多角度印刷技術以貼合錶殼與錶帶的彎曲處，完美呈現如疾風的印花圖案。更令錶迷驚喜是即起至12月10日，於CASIO官網購買G-SHOCK即贈DW-5600錶造型橡皮擦。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）
▲G-SHOCK DW-5600NNJ的錶盤背光顯示忍者之心手裏劍的圖案。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）
▲G-SHOCK 40周年紀念經典造型橡皮擦為經典DW-5600錶款造型。

CITIZEN則與日本知名動畫《EVA新世紀福音戰士》攜手打造兩款限定錶，分別演繹主角碇真嗣所駕駛EVANGELION機體初機號，以及駕駛員明日香的貳號機，配色與細節設計都完美呼應機體特色，兩款錶皆搭載光動能全球電波對時機芯U680，雙顯液晶螢幕顯示所在地及43個城市時區，還具1/100秒的碼錶計時功能，而錶圈上航空計算尺能計算飛行速度、時間及油耗等資訊。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）
▲CITIZEN打造2款《EVA新世紀福音戰士》錶，附內含角色卡、朗基奴斯之槍模型的特殊錶盒。（圖／CITIZEN提供）

►《EVA新世紀福音戰士》粉絲荷包難守　CITIZEN限定錶來襲

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, CITIZEN

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