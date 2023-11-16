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包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則

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▲▼ 最心軟的3大星座！Top 1對誰都好 。（圖／翻攝IG）

記者張毓容榮／台北報導　圖／翻攝自IG@tvn_drama

有些人天生共情能力很強，同情心旺盛，不僅對他人包容度高，也非常容易心軟，別人稍微拜託一下或顯得可憐一點，他們就無法拒絕別人。擁有70萬粉絲的星座專家「星座菌」就揭秘12星座中心腸最軟的3大星座，尤其Top 1就連對不熟的人都無法硬起來，有時甚至失去原則，委屈自己。

▲▼ 最心軟的3大星座！Top 1對誰都好 。（圖／翻攝IG）

Top 3：巨蟹座

巨蟹座是很感性又敏感的星座，對事物的感受性很強，同時他們又很溫柔體貼，特別害怕傷害到別人，光是自己的負罪感就足以讓他們痛到不行，所以很多巨蟹寧願自己承擔委屈或吃虧一點。尤其在感情方面，巨蟹更容易放低姿態，會變得更隱忍心軟，常心甘情願的包容另一半，即使對方對他們也造成了傷害，他們依舊會更關注對方的難處和自己做得不夠好的地方。

▲▼ 最心軟的3大星座！Top 1對誰都好 。（圖／翻攝IG）

Top 2：天秤座

交際小達人天秤座是天生就很討人喜歡的類型，他們很溫和大方，完全不會讓人覺得難以接觸，天性善良仁慈的天秤，有個容易受感動的個性，總是盡自己所能去幫助別人。也因為天秤富有同情心，很能瞭解別人的感覺，他們會非常尊重、包容別人，即使對方心情不好，他們也會很溫柔的接納對方，開導對方，做個忠實的聆聽者。

▲▼ 最心軟的3大星座！Top 1對誰都好 。（圖／翻攝IG）

Top 1：雙魚座

感情豐富的雙魚座，是非常感性、極具同情心的人，很容易被氣氛或是別人的情緒感染，所以他們也是最容易感同身受的星座，很會體諒別人，就算是一個不怎麼熟悉的人，都能輕鬆獲得雙魚的眼淚。雙魚天性純真善良又很溫柔和氣，對人很仁慈和包容，對感情更是情真意切，過分的心軟甚至會讓他們失去自我和原則，甚至可以說，雙魚對誰都好，就是對自己很殘忍。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 心軟, 包容, 雙魚, 天秤, 巨蟹

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