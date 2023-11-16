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主動就代表很愛你的三大星座！TOP 1害怕說錯話、做錯事　非不得已絕不示好

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記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

面對喜歡的人尤其是還沒談戀愛的曖昧時期，往往都會需要雙方在情感上的拉扯、交流，才會進入下一個階段，而以下這三大星座非常被動，只要稍微釋出善意，就表示心裡已經邁出超大一步，真的很愛才會出擊，否則是不會交流的。

▲星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：處女座

處女座的人看起來好像對感情很冷淡，但實際上對於過去愛過的人很難狠下心，無法說忘就忘，就算理智知道要放下，但心裡還是很難做到，同時他們自尊心很強，不懂得怎麼去挽留別人，只知道在對方面前晃來晃去，所以只要常常覺得他們黏人黏得緊，就是表示早就很愛對方了。

▲星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：雙魚座

雙魚座的人感情很豐富，但往往就是在心裡想個100回，但卻很難踏出真正的一步，除非是真的遇到很喜歡的對象，才會稍微主動示好，這通常已經是很愛才會如此，但一遇到吵架或是挫折，又會退1萬步躲進自己的空間裡面，是很容易受到傷害的族群。

▲星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：水瓶座

比起很多人都懂得主動出擊，透過交談或是行動拉近距離，水瓶座往往都是群體裡面最安靜的一個，他們總是擔心說的話、做的事無法吸引對方，所以寧可當一個傾聽者，一旦稍微有一點點主動，就表示他們已經突破心防，真的很愛對方。

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關鍵字：

星座, 占卜, 愛情, 戀愛

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