營養師教吃「彩虹飲食」5大食物！抗發炎又抗老，遠離慢性病

▲營養師教吃「彩虹飲食」，推薦每天至少要吃5色食物。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

想維持身體健康、擁有好氣色，吃對食物絕對有幫助！營養師毛蕾就推薦大家可以嘗試近年來很紅的飲食搭配「彩虹飲食法」，從不同顏色的蔬果中可以獲取各種不同的營養素，能幫助抗發炎、抗氧化，增強抵抗力、遠離慢性病，還能有效提升氣色，也能延緩衰老、讓你越吃越美。她也分享彩虹食物清單，列出不同顏色食物所含的營養素和對身體的益處，快跟著吃起來就對了。

毛蕾表示，「彩虹飲食法」是前牛津大學的生物化學教授Chris Woollams在2005年提出的，目前也有大量的研究證實了彩虹飲食法的好處，不僅被美國癌症協會推薦為抗癌飲食，中美的膳食指南中也都推薦多選擇顏色鮮豔的蔬果。所以在日常生活中要盡可能多選擇不同顏色的蔬果，其中深色至少要佔到一半以上，主要包括以下5種顏色。

＃紅色食物



紅色食物富含像是維生素C、茄紅素、蝦紅素等抗氧化劑，而紅色食物最大的好處就是抗發炎、抗氧化，保護心臟健康、降低罹癌風險。紅色食物主要有蕃茄、紅甜椒、草莓、石榴、蔓越莓、櫻桃等。

＃橙色食物



橙色食物有胡蘿蔔、地瓜、南瓜、柑橘類、柿子和薑黃等，橙黃色食物富含纇胡蘿蔔素、薑黃素，可以增強免疫系統，有利於皮膚健康和抵抗感染。

＃黃色食物



紅色食物富含黃酮類化合物、益生元、葉黃素和玉米黃素等營養，這些營養素具有抗氧化性，對維護眼睛和腸道健康有益。黃色食物主要有玉米、黃甜椒、馬鈴薯、香蕉、檸檬、鳳梨、生薑等。

＃綠色食物



富含葉綠素、兒茶素、硫代葡萄糖苷、維生素B群等營養素，能幫助提高身體的抗氧化能力，有利於血管健康、提升代謝等。綠色食物主要有菠菜、芹菜、青花椰、蘆筍、青椒、豌豆、奇異果、芭樂等。

＃藍紫色食物



富含抗氧化劑如原花青素、花青素、白藜蘆醇、多酚類和維生素C等營養素，能夠能抗氧化抗發炎、幫助保護身體免受自由基損害，增強身體免疫能力，改善血管功能，促進情緒健康及降低某些癌症的風險。像是紫甘藍、茄子、紫洋蔥、紫薯、藍莓、葡萄、桑椹等都是很推薦的藍紫色食物。