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感冒難痊癒？營養師建議：攝取「十字花科蔬菜」增進免疫力

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▲▼感冒難痊癒？營養師建議：補充十字花科蔬菜 。（圖／Unsplash）

▲青花椰菜富含蘿蔔硫素，能幫助緩解感冒症狀。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

入秋感冒難痊癒？日本研究證實蘿蔔硫素提早8天緩解感冒症狀。營養師陳冠蓉也建議，十字花科家族蔬菜，如芥蘭、青花椰菜、青花椰苗皆富含蘿蔔硫素，適量攝取可以增進免疫力。

進入秋冬時節，氣溫轉涼且日夜溫差加大，讓感冒民眾大幅增加，根據台灣衛生福利部疾病管制署的資料，入秋時節全台通報流感門診就醫人數，較前年同期增加 16.6%，建議勤洗手、佩戴口罩或是接種流感疫苗，來預防感冒。如不慎感冒，應做充分休息、多補充水分或電解質。

針對感冒對人體的影響，日本研究揭露，在一群感冒病患中，對照服用與無服用「蘿蔔硫素」的人體實驗，發現補充蘿蔔硫素可有效減緩全身不適、打噴嚏和喉嚨痛等感冒症狀，加快痊癒速度、提早8天緩解感冒症狀。

在感冒和流感好發的秋冬季節，營養師陳冠蓉也建議：「增加攝取蘿蔔硫素，可以達到增強免疫力的效果，有助於預防感冒，也可在感冒後達到症狀舒緩的效果。」飲食中攝取蘿蔔硫素的來源主要有十字花科家族蔬菜，如芥蘭、青花椰菜、青花椰苗。

▲▼感冒難痊癒？營養師建議：補充十字花科蔬菜 。（圖／Unsplash）

陳冠蓉也推薦秋冬可熬碗熱湯，或是吃熱呼呼的火鍋，多攝取蘿蔔硫素，搭配優質的蛋白質和富含維生素 A 的食材，營養素加乘效果，能提升身體機能。富含維生素 A 的蔬菜能保護呼吸道；例如胡蘿蔔、南瓜、地瓜、菠菜、芥蘭菜等、再搭配富含蘿蔔硫素的蔬菜和蛋白質等食物，確實可以增強免疫力。

▲▼感冒難痊癒？營養師建議：補充十字花科蔬菜 。（圖／Unsplash）

此外，料理中也適合加入洋蔥、番茄、薑和南瓜，也有各自的健康效益，加乘起來就能提升基礎代謝率、抗氧化和降低血壓，營養又好吃！

關鍵字：

營養師, 十字花科蔬菜, 免疫力, 感冒

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