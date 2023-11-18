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穿再多還是冷？營養師教吃7種「暖身食物」：洋甘菊茶還能助眠

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▲▼ 穿再多還是冷？營養師教吃7種暖身食物。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲營養師分享，有些食物很適合天冷時攝取幫助暖身。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

大陸冷氣團來襲，這兩天氣溫下滑超有感，17日上午還發布了入冬首波低溫特報，你是否也被冷到「皮皮挫」？怕冷的人除了多穿幾件衣服禦寒，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）也推薦可以吃些能幫助補血、促進血液循環的「暖身食物」，幫助溫熱身體，除了暖身，有些還能補鈣、護心，甚至是幫助睡眠的效果。

▲▼ 穿再多還是冷？營養師教吃7種暖身食物。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

＃紅色肉類（豬、牛）

像是豬肉、牛肉等紅肉，除了能幫助補充蛋白質，還可以幫助鐵質的補充，鐵是人體血球的重要成分，而紅血球可以幫助運送氧氣，所以對於身體營養素的運輸是非常重要。

＃龍眼乾

龍眼乾算是不錯的果乾食材，中醫上有養血安神的功效，可以幫助血液循環，冬天吃可以養身活血。

▲▼ 穿再多還是冷？營養師教吃7種暖身食物。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

＃魚類

一般建議魚類每周至少吃2～3次，增加Omega-3脂肪酸攝取外，相較於一般肉製品，魚肉飽和脂肪含量較低，同時也是蛋白質良好的來源，尤其推薦鮭魚、鮪魚等魚類，富含Omega-3脂肪酸，對於血液循環改善有幫助，

＃蒜頭

蒜頭當中含有的蒜素，當蒜頭被搗碎的時候會釋出，除了助殺菌外，也有研究發現可以保護心臟，所以敢吃的人可以適量吃。

＃辣椒

辣椒中的辣椒素，可以促進交感神經活化，進而幫助代謝。

▲▼ 穿再多還是冷？營養師教吃7種暖身食物。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

＃薑

薑含有的薑辣素，可以促進血液循環，幫助熱身補心。

＃蔥

蔥富含硫化素，可以幫助抗氧化，也可以促進血液循環。

▲▼ 穿再多還是冷？營養師教吃7種暖身食物。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

除了吃的食材外，溫熱飲品也是很好的選擇，蕭瑋霖也分享4種最適合冬天、天氣寒冷時可以喝的飲品。

1.肉桂咖啡

愛喝咖啡的人，蕭瑋霖建議可以加入一些肉桂粉，肉桂所含的「肉桂醛」可以幫助產熱，對於冬天來說是非常不錯的食材。

2.薑汁牛奶

許多人都知道天冷時喝點薑汁可以暖身，搭配牛奶除了能補充蛋白質外，還可以補充鈣質，非常適合冬天。

3.桂圓紅棗茶

桂圓紅棗茶也是冬季最佳飲品，除了可以暖身外，其中的桂圓也就是龍眼乾，如上述提到有養血安神的功效，也可幫助睡眠。

▲▼ 穿再多還是冷？營養師教吃7種暖身食物。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

4.洋甘菊茶

洋甘菊茶所含的芹菜素，對於鎮定神經有幫助，不僅能暖身，還能幫助鎮靜舒眠。

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關鍵字：

暖身, 保暖, 禦寒, 食物, 食材, 飲品, 飲食, 營養師

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