翻來覆去睡不著？「助眠營養輔助品」盤點　讓你越睡越美

記者曾怡嘉 ／綜合報導

現代人生活節奏快速、日常中有許多壓力，根據台灣睡眠醫學學會調查，台灣人每天平均睡眠時間為6.67小時，低於醫學建議為7-9小時。亦有4成的人表示平常有睡眠問題。要從食物中完整攝取足夠營養素難度高，這時不妨考慮補充保健食品幫助進入盡早進入夢鄉。

坊間那麼多助眠保健食品，該如何挑選呢？醫師建議挑選多重營養成分相輔相成，像是GABA是一種抑制性的神經傳導物質，負責活化副交感神經系統。主要負責身體休息、修復、睡眠等活動，搭配調控體內幸福感與睡眠的重要賀爾蒙前驅物色胺酸以及鎂，能提升體內的血清素與褪黑激素，讓身體放鬆到合適的入睡狀態。

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選用日本專利GABA、日本專利玻尿酸，以及極萃雪蓮，同時添加鎂、色胺酸等熱門成分，為優質睡眠及青春活力穩穩打底。

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加了幫助入眠的GABA和色胺酸，還加入了專利配方可以在睡眠期間平衡瘦體素，更含有222種蔬果酵素可以加倍促進代謝，讓你放鬆入睡且加強代謝。

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