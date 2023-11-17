亮・珠寶／劉嘉玲Tiffany鍊結戴上癮　百萬項鍊到5萬耳環全納珍藏

▲劉嘉玲（左）與好友陳冠希開心對談，她戴卡地亞Juste un Clou釘子項鍊吸睛。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星劉嘉玲在商界、演藝圈與時尚圈相當活躍，是事業有成的富婆，每回亮相總是展現強大氣場，她的氣勢除了來自個人散發的自信，時尚穿搭也是重要關鍵，少不了存在感強烈的珠寶，她所戴的未必是耀眼巨鑽、頂級彩色寶石作品，線條俐落的金屬線條設計也深具分量，卡地亞（Cartier）Juste un Clou釘子項鍊、Tiffany & Co. HardWear鍊結系列都是她日常愛戴的款式。





▲卡地亞Juste un Clou玫瑰金鑲鑽項鍊，1,310,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

卡地亞紐約1971年發表Juste un Clou手環，成功將簡單的釘子幻化為線條純淨俐落的珠寶，2000年經過重新演繹延伸出黃K金、玫瑰金和白K金手環，以及完整的戒指、胸針、項鍊或墜飾耳環等作品。劉嘉玲所戴的款式為釘子項鍊，單戴已流露霸氣風格，她陪媽媽慶生時再疊搭另一條鑲鑽K金項鍊，更顯華麗。





▲劉嘉玲（右）陪媽媽慶生，她一身紅裝疊搭卡地亞Juste un Clou釘子項鍊與鑲鑽金項鍊。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

Tiffany中性風格的HardWear系列珠寶是劉嘉玲另一心頭好，曾曝光過鍊結設計18K金耳環、垂墜球形與鎖扣18K金雙圈項鍊，近期則戴上相對容易入門、約5萬元的純銀鍊結耳環配俐落黑裝，而出席隆重場合穿著黑色開高衩禮自服，她選戴要價200萬元的HardWear 18K金寬型鍊結設計項鍊，輕鬆贏得目光。





▲劉嘉玲（左）與Sacai設計師阿部千登勢相見歡，她戴Tiffany HardWear純銀鍊結耳環50,000元。（圖／翻攝carinalau1208 IG）





▲劉嘉玲穿黑色開高衩禮服配上Tiffany HardWear K金項鍊與Elsa Peretti Bone Cuff手環，氣勢非凡。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

未鑲任何鑽石或寶石卻依然吸睛的首飾，必然是線條設計極具張力，劉嘉玲珍藏的Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff手環就是有這股魔力，已故設計師Elsa Peretti將她到羅馬17世紀人骨教堂與巴塞隆納高第作品米拉之家參觀的經驗，轉化為線條大膽、但又符合人體工學輪廓的Bone Cuff手環，問世超過半世紀，今日看來依然摩登大膽，成為劉嘉玲出席宴會的重點配件。





▲劉嘉玲戴的Tiffany HardWear 18K金寬型鍊結項鍊2,000,000元，Elsa Peretti Bone Cuff手環765,000元。（圖／翻攝carinalau1208 IG）