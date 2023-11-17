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李瑜美冬季私服太生火！　全身暖呼呼靠「三部位」保暖術

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實習記者施至真／綜合報導

韓劇《大力女子姜南順》女主角由李瑜美飾演，清純甜美的外貌、時髦穿搭，讓她收服一票粉絲！近期氣溫驟降，李瑜美也在IG秀出全身包緊緊的穿搭美照，除了基本洋蔥式穿搭，把握「三部位」保暖關鍵，就能快速感到全身暖呼呼！

▲李瑜美冬季私服。（圖／翻攝IG@leeyoum262）

▲李瑜美冬季私服靠三部位保暖術。（圖／翻攝IG@leeyoum262，下同）

李瑜美不僅擁有實力演技，甜美長相及時髦穿搭能力，更是她吸引大票粉絲的關鍵，像是以不同帽款為造型做變化，無論是帽型、顏色都充滿巧思；此外，她也掌握了「三部位」保暖關鍵，將後頸部、肚子、腳底等重點部位，做好保暖工作，不用穿得太厚重也能全身暖起來。

▲李瑜美冬季私服。（圖／翻攝IG@leeyoum262）

▲李瑜美冬季私服。（圖／翻攝IG@leeyoum262）

▲李瑜美的洋蔥式穿搭，利用高領合身內搭衣、長襪做好保暖。

第一個重點部位就是後頸部，推薦穿著高領上衣或繫上圍巾防風防寒；腹部擁有多種器官，也是絕對不能受寒的部位，建議內著貼身衣物，增加保暖效果。而腳底看似離一些重要器官很遙遠，但擁有多個重要穴道，若疏於保暖，遇寒後容易引起感冒，因此，保暖的襪子一定要有，在家也要避免赤腳在冰冷的地板行走。

此外，李瑜美不僅懂得穿衣秘訣，也充滿想像力和創意，像是將圍巾變頭巾，其實只是改變穿戴方式，時髦造型感秒提升；就連頸枕都能變成穿搭造型的一環。

▲李瑜美冬季私服。（圖／翻攝IG@leeyoum262）

當然也不能忘記基本款長版羽絨外套，簡單搭上發熱衣、針織上衣等，就溫暖又有型！而羽絨外套本身很蓬鬆，為了避免身形過寬，下身建議搭上修身的直筒、窄管或微喇叭剪裁的褲子，才能避免全身圓滾滾的尷尬情況。

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關鍵字：

李瑜美, 大力女子姜南順, 冬季私服, 保暖穿搭, 保暖部位

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