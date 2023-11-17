李棟旭穿美拉德風Loro Piana大衣藏不住長腿！　把機場當伸展台帥照連發

記者鮑璿安／台北報導

天氣轉涼，年末流行起美拉德色系，代表在穿搭中融入不同咖啡色調，最近連海內外男星都跟上這股趨勢，韓星李棟旭最近的機場造型中，就完美示範了大地色雙排釦大衣搭配休閒褲的帥氣穿著，藏不住姣好比例，根本是把機場當成伸展台，一舉一動都超有魅力。

▲李棟旭日前現身於南韓機場，他身穿 Loro Piana 2023 秋冬系列大衣。（圖／品牌提供）

▲「WINTON」喀什米爾雙排釦大衣。（圖／品牌提供）

韓星李棟旭日前現身於南韓機場準備前往泰國參加時尚活動，他身穿 Loro Piana 2023 秋冬系列單品，全身最受矚目的「WINTON」喀什米爾雙排釦大衣，用以飽和的大地色與黑色排扣進行呼應，俐落剪裁彰顯紳士氣息，此外，搭配上TRAVIS WALK小牛皮莫卡辛鞋，正式又不失舒適感，是秋冬非常經典的搭配方式。

▲周渝民演繹Berluti 2023秋冬系列皮革丹寧外套。（圖／品牌提供）





▲Beruti Patina 古法染色皮革丹寧外套。（圖／品牌提供）

皮衣也是許多人在秋冬的選擇，台灣男星周渝民演繹Berluti 2023秋冬系列，品牌標誌性Patina 古法染色而成的皮革丹寧外套，色澤恰好呼應時下流行的美拉德色系，模樣率性自然，進而搭配直筒休閒褲，整體色系非常統一自然，是美拉德風格的標準呈現方式，連男生也能輕鬆學習。