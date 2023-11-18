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《此時此刻》10金句回味無窮：不管世界多殘忍，我們都值得最好的愛情

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實習記者施至真／綜合報導

Netflix愛情都會劇《此時此刻》請來實力派卡司重磅登場，以10個愛情故事為題，上線即衝上排行榜NO.1！劇中情侶所面臨的課題，關於人生規劃、愛情價值觀，到同性關係等議題，都相當貼近現代人的生活，並道出多句引人共鳴的金句，讓觀眾感同身受愛情多變且多元的樣貌。

▲此時此刻金句。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）

▲《此時此刻》揭示愛情不同面貌，引人共鳴。（圖／翻攝IG@atthemoment.official，下同）

＃《此時此刻》- 戀愛實境秀

不管是愛情、人際關係或者是生活方式，都應該要是輕鬆的，一旦出現勉強、討好，或者是試圖要改變的話，那就不是最真實的樣子。

▲此時此刻金句。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）

＃《此時此刻》- 站一個晚上

其實我一直不懂，為什麼這麼多人喜歡把心事講給陌生人聽，讓那些一輩子只會見一次的人，知道你最不為人知的一面。後來才發現，原來有些事，面對越親密的人，就越說不出口。

▲此時此刻金句。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）

＃《此時此刻》- 你的顏色

曾以為喜歡一個人就要了解對方的一切，但後來才發現，原來有時候什麼都不知道，才是幸福的。

▲此時此刻金句。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）

＃《此時此刻》- 天外飛來

每一天都是一份禮物，每一個早晨醒來，都是一場生命的奇蹟。但是如果你真的體驗過奇蹟，你會發現生命裡最不需要的就是奇蹟，所謂的奇蹟就像是一場災難，就像宇宙大爆炸一樣，幸運的是這些災難，成就了星空裡的繁星點點。

▲此時此刻金句。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）

＃《此時此刻》- 完美的躲避球比賽

你不用逼自己去喜歡女生，你也不用逼自己去做一個不快樂的人，你要做你自己！

▲此時此刻金句。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）

＃《此時此刻》- 舊的

每一段愛情都是獨一無二的，如果有機會可以復合，可能會更好，可能不會，但是如果你每一天都想要跟以前一樣，只會讓自己更痛苦而已。

▲此時此刻金句。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）

＃《此時此刻》- 說好的輕井澤

原本真的以為我們還有機會，但我錯了，直到我遇到她，我才發現，其實我已經不愛妳了，我不知道怎麼跟妳說再見。

▲此時此刻金句。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）

＃《此時此刻》- 一家之主

人生就這麼一次，要做自己喜歡且擅長的事情，才會有機會得到快樂。

▲此時此刻金句。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）

＃《此時此刻》- 你心裡的鬼

謝謝妳這麼用力的不去愛我，可是我想我這輩子都要當鬼了，因為妳，我注定當不了人，我希望自己可以一直等妳，等妳不怕了，我就會再次出現在妳的世界裡。

▲此時此刻金句。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）

＃《此時此刻》- 真實故事改編

不管這個世界有多殘忍，我們都值得最好的愛情。

▲此時此刻金句。（圖／翻攝IG@atthemoment.official）

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▲讀心圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

Netflix, 此時此刻, 金句, 愛情, 人生, 心靈

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