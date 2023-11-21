朴恩斌、秀智「冬季保養」輕鬆養出母胎原生美肌　不怕換季就爛臉

實習記者施至真／綜合報導

近期氣溫驟降，你的膚況也開始躁動不安嗎？今天盤點4位韓國女星的養膚小撇步，看她們在鏡頭前面自信展現好膚況，皮膚彈嫩宛如母胎原生美肌，想要迎戰換季爛臉，朴恩斌的減法保養和秀智獨創洗臉法必學，現在就先筆記起來吧。

▲學習秀智、朴恩斌輕鬆養出母胎原生美肌。（圖／翻攝IG@skuukzky、@eunbining0904）

＃朴恩斌凍齡撇步：減法保養

朴恩斌認為保養不需要太多瓶瓶罐罐，只選擇需要的產品，減少不必要的保養品。如果過度保養，反而會讓皮膚出現問題，甚至吸收不良，此外，她也十分注重保養品成分，選用不含酒精的溫和成分，以舒緩、保濕為主的產品。

＃秀智凍齡撇步：清潔靠424洗臉法

國民女神秀智無論以淡妝、甚至素顏上陣，都擁有好氣色、好膚質，就連扮演高中生也毫無違和感，其實是因為她認真清潔臉部肌膚，還自創「424洗臉法」。先乳化潔顏油，按摩臉部並加強T字部位清潔4分鐘；洗臉時使用慕斯洗顏2分鐘；最後4分鐘用溫水潑洗臉部，再以冷水收尾，幫助毛孔收縮，使肌膚更將透亮。

＃孫藝真凍齡撇步：溫毛巾敷臉緊緻肌膚

孫藝真40歲依然充滿少女感，維持細緻、白皙的少女肌，鏡頭拉近也看不到毛孔，是因為她會在全臉清潔後，使用溫熱毛巾敷臉，軟化角質，並讓毛孔打開，避免髒污堆積導致膚況不穩定，再搭配按摩消除水腫，使臉部線條更順暢！

▲孫藝真用溫毛巾敷臉緊緻肌膚。（圖／翻攝IG@yejinhand）

＃宋慧喬凍齡撇步：乳霜滋潤，油水平衡

進入秋冬天氣更乾冷，宋慧喬十分注重肌膚是否達到油水平衡，除了喝水幫助肌膚保濕，也會使用乳霜來潤澤、修復肌膚，避免因為乾燥，而出現脫屑、乾癢等敏感狀況，提升肌膚澎潤緊緻感。

▲宋慧喬利用喝水和乳霜滋潤，達到油水平衡。（圖／翻攝IG@kyo1122）