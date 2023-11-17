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小S合體Melody曝都被劉俊謙吸引　挑戰性感OL造型「露腿就差不多」　　

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記者鮑璿安／台北報導

紐約服裝品牌Alice+Olivia全新概念店進駐台北信義新天地A8館，今（17日）邀請小S徐熙娣、Melody（殷悅）站台，兩人多年未同台，一見面話匣子就關不起來，小S稱讚Melody狀態很好，Melody俏皮答「難得被你稱讚不好意，不知道真的假的」。

▲▼alice+olivia全新概念店進駐信義三越A8，開幕剪綵上邀來主持天后小S徐熙娣、時尚媽咪Melody殷悅，跨界時尚咖啡店也同步開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲小S徐熙娣（右）、Melody（殷悅）站台alice+olivia全新概念店。（圖／記者湯興漢攝）

Melody此次以紅色毛呢外套搭配丹寧褲，造型相當休閒，她形容今天風格是美國的「red style」，小S立刻模仿Melody的ABC語調搞笑回應，「我今天是black、white、black（黑白黑色） 」，她穿上品牌標誌性的開衩雲朵皮革長裙配絲襪走性感的OL路線，笑稱露腿就差不多，如果又露胸想幹嘛，小S認為品牌的衣服時髦舒服，Melody也表示讚同，說自己私下也有穿，很女性又很活潑。

▲▼alice+olivia全新概念店進駐信義三越A8，開幕剪綵上邀來主持天后小S徐熙娣、時尚媽咪Melody殷悅，跨界時尚咖啡店也同步開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲小S這次演繹性感OL風格。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼alice+olivia全新概念店進駐信義三越A8，開幕剪綵上邀來主持天后小S徐熙娣、時尚媽咪Melody殷悅，跨界時尚咖啡店也同步開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲Melody殷悅私下就是品牌粉絲。（圖／記者湯興漢攝）

小S近期在Netflix愛情影集《此時此刻》中與吳慷仁上演大尺度的精彩對手戲，Melody也稱讚她的演技，「看了臉紅心跳，我還等小孩睡覺以後才打開來看，但是還是被小孩發現，所以說媽媽不能做虧心事，搞快按掉假裝在看新聞」。兩人默契依舊，連Melody也坦言被劇中演員劉俊謙所吸引，與小S一同驚呼「他超可愛」。

▲alice + olivia 。（圖／品牌提供）

▲Alice+Olivia 2023 秋冬系列 。（圖／品牌提供）

▲alice + olivia 。（圖／品牌提供）

▲Alice+Olivia打造全球首間café ，結合時尚和甜點於一體。（圖／品牌提供）

Alice+Olivia打造全球首間café，結合時尚和甜點於一體，請到師承法國米其林星級烘焙大師 Frederic Lalos 的Jason 吳秉諺、小隱茶庵的主理人 Lily 陳衣安攜手帶來夢幻甜點。品牌2023 秋冬主打 Holiday 系列，打造適合都市和派對的多變著裝，以印花圖騰搭配雪紡紗元素呈現性感氣息，為招牌西裝帶來新穎的丹寧混搭方式。

▲▼Acne Studios 。（圖／品牌提供）

▲裂紋粉色皮革Platt迷你包 。（圖／品牌提供）

▲▼Acne Studios 。（圖／品牌提供）

▲Apor鑰匙圈 。（圖／品牌提供）

▲▼ Acne Studios 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Kylie成為Acne Studios2023秋冬全新丹寧形象廣告主角，手提Multipocket蝴蝶結包。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

同時，Acne Studios店裝以粉紅色金屬展示櫃碰撞溫暖灰泥牆，營造前衛美學，為寵幸台灣時尚迷特別帶來獨賣的裂紋粉色皮革Platt迷你包、 Apor鑰匙圈，都是品牌的經典特色。2023秋冬當季的矚目焦點，勢必是Acne Studios引以為傲的丹寧品項，復古風格的「盤尼西林」仿舊水洗和「油塗層」蠟質水洗褲裝趁勢登場，形象照中Kylie以裸背入鏡，全身透過人體彩繪呈現出染上髒污的衝突感，手提品牌新成員Multipocket蝴蝶結包，如今Kylie同款單品都可在店內找到。

關鍵字：

小S, Melody, 劉俊謙, Alice+Olivia

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