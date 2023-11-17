日本「國民乳霜」太可愛！經典鋁罐出布丁狗、大耳狗　用完還能收納小物

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供

限定包裝總是讓人難以控制荷包，超可愛的設計擺在家裡看了都好療癒，以下就盤點多款近期厲害的聯名新作，年末送禮也很適合。

＃STEAMCREAM 三麗鷗限量蒸氣乳霜，售價640元

被譽為是「國民乳霜」的STEAMCREAM專精在一項產品，也就是「蒸氣乳霜」，透過日本職人運用蒸氣製法，應運而生的乳霜，使用起來完全沒有厚重感，清爽卻有保有滋潤能力，淡雅的天然精油香氣，更是療癒重點，睡前使用更好入眠。

想要一次網羅多款限定包裝、不可錯失任何一款，STEAMCREAM也參與台北華山的Pinkoi瘋設祭活動，展示出多達20款全新包裝，其中，與三麗鷗合作的大耳狗、布丁狗與酷洛米等包裝絕對要收藏，用完罐子還可以拿來裝飾品，收納糖果或是髮夾等小物，有夠實用。

＃Carmex小蜜媞 X 鮮茶道 草莓防曬SPF 15修護唇膏，售價139元

好萊塢名人愛用護唇聖品小蜜媞，修護雙唇的能力無人可及，不僅可以讓唇紋淡化，更可以杜絕死皮，這次與鮮茶道合作，推出超療癒的草莓口味防曬唇膏，白天或是晚上嫩唇更零死角，甚至還推出兩款限定飲品：Kiss草莓啵啵和Kiss草莓奶蓋，光是粉紅色就讓人覺得可愛，喝一口絕對很有戀愛感，喝完補上草莓唇膏恰恰好。

＃Bobbi Brown 金緻美肌粉-飛天小女警版，售價2200元

Bobbi Brown最受粉絲喜愛的「五花肉高光」金緻美肌粉在年末攜手《飛天小女警》，推出超級帥氣限定包裝，金色盒蓋上印有綠色勇敢的毛毛，看起來活力十足又勇敢帥氣，細膩的粉質更是很多人爆推的好物，上臉不但不會顯毛孔，更可以展現出肌膚亮麗光彩，稍微有一點小高調的光澤真的是誰用誰就會愛。