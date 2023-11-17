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「聖誕禮物」拿出手朋友都羨慕到爆！純慾腮紅露脫單必買

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

聖誕節即將到來，絕對少不了許多派對與餐會，當然交換禮物更是重頭戲，以下就盤點多款質感好物，不僅單品好用，拿出手絕對是全場焦點，人人都想要，羨慕到爆！

＃NARS 流金夜閃迷你腮紅露3入禮盒，售價1350元

▲NARS,Revive,APRIORI,Jurlique,交換禮物,聖誕節,聖誕禮物,。（圖／品牌提供）

NARS向來可以說是彩妝界性感的代表，每次推出的單品總是喚醒人類慾望，當然一定要收藏，這次推出多款禮盒裡面，首推腮紅露組合，水潤質地可以打造輕透純慾妝，聖誕脫單就靠這一組，#ORGASM RUSH、#ORGASM、#DOLCE VITA經典三色一次打包。

＃Revive 日夜霜霸星璨禮盒，限定價6000元

▲NARS,Revive,APRIORI,Jurlique,交換禮物,聖誕節,聖誕禮物,。（圖／品牌提供）

Revive乳霜早就是貴婦人手一罐的好物，用過都回不去，這次以熱銷明星商品光采再生活膚霜結合光采再生活膚日霜，早晚雙管齊下，達到肌膚完美修護，重現年輕肌齡，防曬之餘還可以同時抗老，夜間加強滋補呵護，難怪不會老。

＃APRIORI 牙刷禮盒，售價2660元

▲NARS,Revive,APRIORI,Jurlique,交換禮物,聖誕節,聖誕禮物,。（圖／品牌提供）

創立於英國倫敦的APRIORI是口腔護理領域聲譽卓著的創新者，運用奢華材質與極具設計感的頂級牙刷，受到各界名人推崇與喜愛，想要讓每天例行潔牙擁有更好的體驗，這系列絕對可以稱得上是天花板等級，刷起來舒適柔軟的刷毛，宛如輕撫牙齒的觸感，絕對讓你愛上刷牙。

＃Jurlique 隨身護手霜禮盒，售價1200元

▲NARS,Revive,APRIORI,Jurlique,交換禮物,聖誕節,聖誕禮物,。（圖／品牌提供）

Jurlique護手霜用過都知道它的好，即使馬上洗手也完全不會感受到雙手乾燥，宛如戴上隱形手套般的呵護力，加上療癒的天然植物萃取香氣，在塗抹瞬間也可以感受到療癒氛圍，這次推出小巧的組合，更可以隨身攜帶超級方便。

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關鍵字：

NARS, Revive, APRIORI, Jurlique, 交換禮物, 聖誕節, 聖誕禮物

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