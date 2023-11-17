「抗老神器」捕捉年輕不馬虎！一用即能擁有緊緻彈潤的乳霜

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

秋冬肌膚抵抗老化，滋潤的保養品就要上陣，以下就盤點多款近期推出的厲害乳霜，只要簡單搭配精華液與化妝水，就可以輕鬆完成每日保養，當然要入。

＃ilāpothecary英草社 植煉晚香玉菁植霜，售價4080元

不加一滴水的超濃縮精萃配方，一登台就立刻聲名大噪的英草社再度針對秋冬推出全新植煉晚香玉菁植霜，與英國同步上市，裡面添加大馬士革玫瑰精油、茉莉精油、薰衣草精油與檀木精油，可以調節肌膚油水平衡，同時達到全方位抗氧化能量，讓年齡不流失。

＃KOZI 滋養賦活乳霜，售價1880元

由中化製藥研發出的保養品牌KOZI，擅長以高效成分與嚴謹的態度，製作出良好品質的保養品，提倡有意識地覺察肌膚平衡與所需滋養，給予最恰到保濕呵護的能力，其中，最適合秋冬的滋養系列乳霜，更是具有有機角鯊烯、積雪草、大馬士革奧圖玫瑰精油等成分，抗老舒緩立即有感。

＃朵茉麗蔻 乳霜20

上市就立刻成為經典的乳霜20，是朵茉麗蔻一直以來的當家明星商品，這次再度推出聖誕節限定包裝禮盒，集合基礎3點：保濕液、美活肌精華及保護乳液，裡面每一支都有添加不知火菊精華、雙重海洋膠原蛋白等珍稀大自然美肌精萃，穩定肌膚毫不費力

＃COCOCHI AG極緻奢養乳霜面膜，售價1450元

以專利抗糖成分ORIMOS透光元，協同日本晚櫻花萃取、高純度稻糠油、富勒稀、類蛇毒胜肽等美容成分，雖然是乳霜質地，但也可以當作面膜薄敷全臉，尤其是針對比較乾燥的地方，更可以全方位滋養潤澤。