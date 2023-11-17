fb ig video ETtoday search mobile

「抗老神器」捕捉年輕不馬虎！一用即能擁有緊緻彈潤的乳霜

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

秋冬肌膚抵抗老化，滋潤的保養品就要上陣，以下就盤點多款近期推出的厲害乳霜，只要簡單搭配精華液與化妝水，就可以輕鬆完成每日保養，當然要入。

＃ilāpothecary英草社 植煉晚香玉菁植霜，售價4080元

▲ilāpothecary,英草社,KOZI,朵茉麗蔻,COCOCHI,乳霜,保養,抗老。（圖／品牌提供）

不加一滴水的超濃縮精萃配方，一登台就立刻聲名大噪的英草社再度針對秋冬推出全新植煉晚香玉菁植霜，與英國同步上市，裡面添加大馬士革玫瑰精油、茉莉精油、薰衣草精油與檀木精油，可以調節肌膚油水平衡，同時達到全方位抗氧化能量，讓年齡不流失。

＃KOZI 滋養賦活乳霜，售價1880元

▲ilāpothecary,英草社,KOZI,朵茉麗蔻,COCOCHI,乳霜,保養,抗老。（圖／品牌提供）

由中化製藥研發出的保養品牌KOZI，擅長以高效成分與嚴謹的態度，製作出良好品質的保養品，提倡有意識地覺察肌膚平衡與所需滋養，給予最恰到保濕呵護的能力，其中，最適合秋冬的滋養系列乳霜，更是具有有機角鯊烯、積雪草、大馬士革奧圖玫瑰精油等成分，抗老舒緩立即有感。

＃朵茉麗蔻 乳霜20

▲ilāpothecary,英草社,KOZI,朵茉麗蔻,COCOCHI,乳霜,保養,抗老。（圖／品牌提供）

上市就立刻成為經典的乳霜20，是朵茉麗蔻一直以來的當家明星商品，這次再度推出聖誕節限定包裝禮盒，集合基礎3點：保濕液、美活肌精華及保護乳液，裡面每一支都有添加不知火菊精華、雙重海洋膠原蛋白等珍稀大自然美肌精萃，穩定肌膚毫不費力

＃COCOCHI AG極緻奢養乳霜面膜，售價1450元

▲ilāpothecary,英草社,KOZI,朵茉麗蔻,COCOCHI,乳霜,保養,抗老。（圖／品牌提供）

以專利抗糖成分ORIMOS透光元，協同日本晚櫻花萃取、高純度稻糠油、富勒稀、類蛇毒胜肽等美容成分，雖然是乳霜質地，但也可以當作面膜薄敷全臉，尤其是針對比較乾燥的地方，更可以全方位滋養潤澤。

►你是很玻璃心的人嗎？超準心測算出內心強不強大 

►男人容易心癢上癮的三大星座女！TOP 1外型好又懂事　當然讓人無法抗拒

►行李箱推出冷淡風「燕麥奶色」　上市立刻打75折手刀衝

關鍵字：

ilāpothecary, 英草社, KOZI, 朵茉麗蔻, COCOCHI, 乳霜, 保養, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

1000元以下聖誕交換禮物！小巧包裝超可愛送人也好體面

1000元以下聖誕交換禮物！小巧包裝超可愛送人也好體面

「髮量王者」范冰冰7天才洗一次頭　紅毯絲緞髮用2次髮油才夠

「髮量王者」范冰冰7天才洗一次頭　紅毯絲緞髮用2次髮油才夠

入手人生第一隻美洲豹！優美典雅「隱形的珠寶」讓嗅覺也有奢華體驗

入手人生第一隻美洲豹！優美典雅「隱形的珠寶」讓嗅覺也有奢華體驗

不到千元太狂！台中「若櫻壽司」吃整條星鰻、大干貝　北海道七星米現磨現做 台中首間唐吉訶德超大超好逛！美妝區變華麗能試妝、限定商品必掃 吃蛋糕看出你是否有受寵體質？一種吃法簡直被捧在手心當公主 Maison Kitsuné「迷彩小狐狸」行李箱2萬有找！隨行小包不到6000元超療癒 在別人眼裡你哪一點最可怕？選一張圖測試性格底線 包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則 便祕不順暢？營養師教你吃「5種助排便食物」天然又有效

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面