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接手誠品信義統一「首曝新百貨名稱」　24小時營業、博客來實體店有望進駐

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▲誠品信義店出清。（圖／業者提供）

記者鮑璿安／台北報導

誠品信義店合約到今年2023年底，由統一集團接手，打造成統一時代百貨二館，最快2025年開幕，今（17日）統一美麗事業董事長高秀玲親自宣佈，未來該新商場將命名為「Dream Plaza」，對於博客來實體書店是否進駐？統一董事長羅智先說「一切有可能」。

▲統一時代百貨,台北轉運站。（圖／翻攝Google Maps）

▲統一時代百貨。（圖／翻攝Google Maps）

高秀玲提到，命名為「Dream Plaza」，是期望百貨的內容有所不同，因信義區眾多百貨，「我們很努力希望，Dream Plaza白天有自己的風格，晚上有迷人風采」。對於營運模式，她透露會是局部24小時，在廠商進駐時也配合消費者的期待，隨時做出調整，目前招商進度也穩穩進行中。

據傳台灣首間星巴克旗艦店將進駐，高秀玲表示，星巴克受到消費者期待，因此也希望在亞洲開出不一樣的店。先前傳出首間博客來實體書店將會在該館現身，統一董事長羅智先表示，「任何都有可能，但是因為空間實在有限，哪些需要進駐，哪些需要割捨，我們會盡努力滿足消費者的聲音」。對於博客來營運表現不佳，羅智先指出，一個企業如果退步了，不該抱怨競爭者，決定你命運的是消費者，這點博客來在應變上過於習慣過去成功模式，其實還是有很多事情可以做。

關鍵字：

誠品, 信義, 統一

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