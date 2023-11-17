坤達同台小20歲黑曜精靈被叫「學長」　跨世代秀天梭表無違和感

▲天梭表品牌大使坤達與人氣女團《未來少女》黑曜精靈成員聯袂出席「天梭表快閃派對」。

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）今發表冠軍錶款PRX系列新色與數位腕錶，品牌大使坤達攜手《未來少女》黑曜精靈3位成員郭郭、力安與紫嫣示範新錶，41歲的坤達笑稱與相差20歲的黑曜精靈同台頓時有「長輩感」，讚她們青春洋溢，而黑曜精靈嘴甜，立刻說：「今天都是學院風穿搭，我們叫（坤達）學長。」



▲坤達佩戴天梭表PRX自動上鍊計時腕錶亮相。（圖／天梭表提供，以下同）



▲天梭表PRX自動上鍊計時腕錶42mm黑白面款，61,500元。

跨世代的組合，顯見天梭表熱賣的PRX系列腕錶就是有打破性別、年齡界限的魔力，源自70年代的復古設計深受歡迎，近期新增冰河藍與耀眼金新色錶款，以及加入尺寸更小的錶徑35mm自動上鍊機械錶，坤達愛不釋手，透露35mm錶款可和喜歡小尺寸腕錶的老婆柯佳嬿輪流戴了。



▲《未來少女》黑曜精靈中的郭郭（左起）、力安、紫嫣示範天梭最新錶款。



▲天梭表PRX自動上鍊機械腕錶40mm冰河藍款，23,200元。



▲天梭表PRX自動上鍊機械腕錶35mm耀眼金款，26,900元

另一驚艷新作為PRX Digital數位腕錶，致敬天梭表於1977年推出的數位石英錶，具雙時區、星期、日期、讀秒計時、計時器、鬧鈴與背光等功能，共有PVD金色款、搭配黑色或銀色面盤的精鋼錶等3種樣式，各有錶徑35毫米與40毫米版本。



▲天梭表PRX Digital數位腕錶40mm，14,200元。

同屬Swatch集團的Hamilton（漢米爾頓）也有復古錶款吸睛，品牌的3款古董錶今年出現在知名導演克里斯多夫諾蘭（Christophe Nolan）執導的電影《奧本海默》中，飾演奧本海默的男星席尼墨菲（Cillian Murphy）所戴的美國傳統設計與裝飾藝術風格古董錶引起錶迷好奇，Hamilton特別點出了復古風的類似款供粉絲參考，分別為美國經典系列BOULTON QUARTZ、卡其航空H76419951以及卡其海軍系列H78465553腕錶。



▲Hamilton美國經典系列BOULTON H13431553，23,300元。（圖／Hamilton提供，以下同）



▲Hamilton卡其航空H76419951，26,600元。