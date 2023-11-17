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時隔3年信義耶誕打卡新地標！13米高蝴蝶樹、巴賽隆納風絕美燈飾登場

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記者鮑璿安／台北報導

時隔三年，統一時代百貨年度的耶誕派對「愛・Sharing」於今17日正式登場，今年以當代藝術之都「巴塞隆納」為主題，看點在於13米高的聖誕樹以及獨特拉丁美食，成為年末必須朝聖的打卡新地標。

▲▼ 統一時代。（圖／業者提供）

▲Purple Wish聖誕主樹。（圖／業者提供）

▲▼ 統一時代。（圖／業者提供）

▲星巴克「奇幻咖啡小屋」則可欣賞美景，一邊品味香氣四溢的咖啡。（圖／業者提供）

今年的Purple Wish聖誕主樹的靈感來自於熱情的佛朗明哥，引來達利畫作中的蝴蝶共舞，主題燈光秀11/18至1/2每日18:00至21:00整點播放。12月24日登場的「愛‧Sharing平安夜」由OPEN劇團及雪鈴兔波波擔綱演出，並搭配引領年輕勢力浪潮的大嘻哈時代2演出，今年主題裝置也非常豐富，有幸運啟航、奇幻咖啡小屋、蜥望之塔等，2樓廣場最先會看見取材自著名地標奎爾公園蜥蜴，星巴克「奇幻咖啡小屋」則可欣賞美景，一邊品味香氣四溢的咖啡。

▲▼ 統一時代。（圖／業者提供）

▲巴塞隆納著名酒館Tablao Cordobes原汁原味還原。（圖／業者提供）

別忘記走上4F戶外平台，將巴塞隆納著名酒館Tablao Cordobes原汁原味還原，內裝黑白配色菱格紋磁磚與弧型拱門設計，搭配主廚料理的TAPAS餐點，以及佛朗明哥舞蹈演出，帶來豐富體驗。

▲微風慈善基金會Love Without Limits星願無限聖誕點燈活動 。（圖／業者提供）

▲微風慈善基金會Love Without Limits星願無限聖誕點燈活動。（圖／業者提供）

聖誕節即將到來，微風慈善基金會日前在台北車站一樓大廳舉辦「Love Without Limits！星願無限」點燈活動，高達23米、全台室內最高聖誕樹，以浪漫時尚的銀白色作為主體色系，在樹上裝飾超過 75,000 顆聖誕燈泡，更超越紐約洛克菲勒（Rockefeller）聖誕樹，即日起至2024年1月7日，於台北車站一樓大廳進行展示。

關鍵字：

耶誕, 聖誕, 信義, 統一時代

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