賈靜雯養生有一套！自曝凍齡秘訣：早上空腹一包燉雞精、絕不碰冰

▲賈靜雯出席燉雞精代言活動。（圖／記者謝盛帆攝）

記者曾怡嘉／台北報導

賈靜雯今（17日）以最美代言人之姿，出席輕養生品牌燉雞精代言活動，大方分享自己的保養秘訣，長年起床先喝一杯溫開水，接著空腹喝一包燉雞精，不僅暖胃也能補氣，成為她啟動一天的開關。

▲49歲賈靜雯仙氣飄飄。（圖／翻攝自FB/賈靜雯，以下同）

賈靜雯分享，每天早上的啟動儀式很重要，最近剛好拍攝新戲又與戲劇《此時此刻》宣傳期強碰，想要維持好狀態，真的得靠雞精幫忙，每天早上起床喝完溫水後，接著就隔水加熱一包燉雞精，喝完就可以出門工作，如果真的還有飢餓感才會再吃別的東西。

▲顏值、身材狀態好到令人稱羨。

被問及是易胖體質嗎?她笑答：「對女生來說，大家都覺得自己是易胖體質吧！尤其是前一天若吃重口味，隔天就很容易水腫」，中醫師77老大也補充：「水一定要喝夠，每天一定要喝足3000cc以上」，她則附和：「若真的水腫，有時間的話一定會先泡澡，幫助促進血液循環」。

▲休閒裝扮也少女感滿點。

許多人都好奇賈靜雯如何維持體態？她分享：「從小被媽媽養成早上一顆白煮蛋習慣，三餐都會吃澱粉（米飯），因為可以補氣，其實戒澱粉減重是很錯誤的事情，自己唯一會做的是不碰冰，同時維持一周運動幾次的習慣」，77老大則強調：「一開始戒澱粉雖然會瘦得快，但若開始正常飲食，體重復胖也快，且長期不吃澱粉，脾胃易虛弱，女生容易會經期不順、掉髮、手腳冰冷等後遺症」。