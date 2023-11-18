省錢又實用！4大美妝品「神級隱藏用法」　眼影棒畫暈染唇超美

▲不少彩妝品都有你可能不知道的神奇隱藏用法。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、小紅書@明星化妝師朴東民、IG@makeupforeverkr

眼影棒只能用來上眼影？蜜粉和定妝噴霧就是在完妝後定妝用？如果你的美妝品都只照著最基本、大家熟知的用法來用，那就太可惜了！其實有不少美妝品都隱藏著許多神奇用法，不僅能一物多用幫你省錢，有些用法還能讓妝感變得更精緻、讓化妝變得更簡單，連彩妝師都大推，像是以下4種美妝品的多種神用法千萬別錯過。

＃眼影盤內附眼影棒

不少多色眼影盤裡都會附帶眼影棒，雖然攜帶方便，但是對很多人來說不見得好用，像是YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就開玩笑說：「除了畫眼影難看，畫什麼都好看！」他也分享這種內附的眼影棒，有另外2種更棒的隱藏用法。

1.暈染唇妝

首先他推薦可以拿這種眼影棒替代唇刷，用來暈染唇峰、唇周，眼影棒的海綿頭暈染出來的唇妝更有霧面感。

2.局部遮瑕

眼影棒還可以用來遮比較小的痘印、瑕疵，眼影棒的海綿自帶彈性，面積又小，能讓遮瑕膏更精準附著在瑕疵上，也讓遮瑕膏在臉上貼得更牢、更持妝。

＃洗臉巾



一次性洗臉巾除了最基本的用法：取代毛巾，也可以用來當作「濕敷膜」，用剪刀剪成適當大小，倒上化妝水就能變成濕敷膜敷在需要之處。

還能用來「臨時洗刷子」，在刷具沾染比較重的色彩，但是不想洗、不方便洗的時候，可以灑一點蜜粉在洗臉巾上，用刷子沾取蜜粉在洗臉巾上點搓到沒顏色，立刻就能繼續用也不怕混色。

＃定妝噴霧



定妝噴霧不只能在妝前、妝後使用，幫助保濕、提升持妝效果，還能用來「濕用眼影」讓眼影更顯色。像是有些眼影很會飛粉或是大亮片眼影不好上色，可以先用定妝噴霧噴濕刷子再沾取眼影，這樣刷出的眼影不僅更飽和顯色，也能增加服貼度和持久性。

另外還有個進階用法，可以用定妝噴霧搭配眼影來畫眼線。一樣用定妝噴霧噴濕刀鋒刷或斜角刷，再沾取深棕色眼影或想要的眼影色，就能創造出類似眼線膠的效果，簡單畫出俐落又飽和的線條。

定妝噴霧還可以用來幫助打造毛流感眉毛。在畫完眉毛後，將定妝噴霧噴在眉刷上，再用眉刷將眉頭的眉毛往上梳，就能打造出根根分明的立體毛流感。

＃蜜粉

蜜粉除了用來定妝、控油，還擁有許多超實用隱藏用法！像是可用來當作「乾洗髮」，已經可說是美妝控們的「常識」了，在髮絲油膩時，可取少量透明無色的蜜粉輕拍在油膩的髮絲局部，瞬間就能讓髮絲恢復乾爽。

蜜粉也可以用來為睫毛打底。先輕刷一層睫毛膏，趁睫毛膏還濕潤時，立刻用棉花棒將蜜粉均勻沾到睫毛上，這時蜜粉就像是睫毛打底膏的存在，會增加睫毛份量，接著再刷上第二層睫毛膏，睫毛就會立刻變得更濃密、纖長。