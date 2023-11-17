天冷吃鍋別怕胖！營養師教你聰明吃鍋：海鮮優先、湯頭選昆布

▲營養師教你吃火鍋暖身不發胖。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冷空氣報到，不少人就喜歡吃個鍋來暖暖身，但是要如何聰明吃鍋卻又不升體重呢？聽聽營養師余朱青怎麼說。

#湯底

營養師余朱青建議挑選昆布、番茄蔬菜、藥膳鍋為優先，第二選擇為牛奶鍋，最後選擇才是麻辣或是沙茶鍋，她解釋因為火鍋湯頭含有豐富的油脂及鈉含量，喝多容易水腫，建議吃火鍋時只需淺嚐一碗即可。

#肉品主菜

主菜選項以具有優質蛋白的海鮮類為優先，肉類則可依照順序選擇，分別為低脂雞腿肉/豬里肌/板腱牛/菲力牛，再來才是豬五花/牛五花。

#菜盤

營養師分享蔬菜不嫌多，若是火鍋料換蔬菜會更好，但若是仍想吃火鍋料，控制在1-2個也沒問題，而她也提醒菜盤中的南瓜、地瓜、玉米、山藥都是澱粉而非蔬菜，建議可替換當餐的主食澱粉。

#主食

主食建議能選擇雞蛋，接著優先順序分別為冬粉/烏龍麵/蒸煮麵/白飯，王子麵/雞絲麵/鍋燒意麵則是最後選擇，因為王子麵等麵體都經油炸過含油量較高，建議選擇前者可降低整餐油脂量。

#沾醬

沾醬以清爽醬料搭配天然辛香料為優先，像是醋/醬油/天然辛香料（蔥、薑、蒜末、辣椒）/水果風味調味汁（檸檬、柑橘、鳳梨、蘋果等水果），接著是醬油膏/豆瓣/辣椒醬，最後才是沙茶/花生醬/糖粉，營養師也提醒，醬料適量沾才不怕攝取過多熱量喔！

#飲料

飲料以無糖綠茶、氣泡水優先首選，飲料以無糖、解膩為主，才不怕給身體帶來負擔。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）