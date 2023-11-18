年末限定！嬌蘭蜜粉球披上華麗動物外皮、資生堂雪花香氛魔法盒開賣

記者曾怡嘉／綜合報導

聖誕節腳步逐漸接近，意味著年末又將到來，像是資生堂和高絲多年來都會推出別具意義的蜜粉來當代表當年，而嬌蘭今年則是為經典的幻彩流星蜜粉球披上華麗動物外皮，讓人忍不住想收藏！

#資生堂

▲SHISEIDO Snow Beauty 雪花香氛魔法盒，1,900元。

雪花香氛魔法盒10周年限定版，集結過去9年的雪花造型，由東京知名插畫家Himemi Sakamoto設計，將歷年來的片片雪花幻化成充滿奇幻感的雪之精靈，透過雪之精靈們歡慶10周年的「節慶花火」意象，傳達10周年的幸福喜悅。

#嬌蘭

▲Guerlain 幻彩流星蜜粉球（奇幻珍獸限定版），2,750元。

嬌蘭則是與土耳其珠寶設計師BEGÜM KHAN合作，為嬌蘭經典彩妝披上華麗動物外皮，推出限量「奇幻珍獸系列」聖誕彩妝。其中品牌經典產品「幻彩流星蜜粉球」暌違多年換上新裝，以陸龜鱗片為靈感設計，就有如奢華的珠寶盒。

#高絲

▲KOSE INFINITY 無限肌緻 薔薇柔光美肌蜜粉，1,900元。

無限肌緻薔薇柔光美肌蜜粉以The Lively Enhancer（喚醒綻放，沉睡的生命力）為概念，粉體添加獨家研發的活力粉紅粉體，由於橙色和紅色的反射率特別高，可為皮膚實現紅潤感，呈現活力耀眼的印象，同時修飾暗沉、色斑、皺紋和毛孔粗大等肌膚困擾，今年的包裝設計也走溫柔風，以輕柔的嬰兒藍色調搭配金色花朵線條，看起來十分典雅。