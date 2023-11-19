UNIQLO「快閃限時折扣」短大衣現省500元！CASETiFY黑五優惠最低7折

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝品牌官網

雙11購物節剛結束，你的換季衣物都買齊了嗎？還沒買夠的也沒關係，UNIQLO無預警推出「換季應援SALE」限時優惠活動，包含中高領針織衫、工裝寬褲、布勞森外套、雙面短大衣等秋冬新品都能以優惠價格入手，最高折扣現省500元，讓你輕鬆換上保暖新衣；而CASETiFY則是提前獻上「黑色星期五」限時優惠，即日起至11月底，最低可享7折起優惠，想換新衣、新手機殼的人快把握時機搶起來！

▲舒膚針織中高領針織衫（長袖）首度推出優惠。



日本人氣時尚品牌UNIQLO即日起至11/23，推出「換季應援SALE」限時優惠活動，從女裝、男裝、童裝到家居服、配件類都有限定折扣商品，最低優惠價格來到290元，最高則能現省500元。

▲柔軟棉質T恤(長袖)和嫘縈開領上衣(七分袖)，都有200元折扣。



像是女裝系列中，秋冬必備的高人氣「舒膚針織中高領針織衫（長袖）」首次推出優惠，原價990元，優惠790元；「柔軟棉質T恤(長袖)」原價590元，優惠390元；擁有多色選擇的「嫘縈開領上衣(七分袖)」優惠590元，現省200元。

▲男女皆適穿的工裝短版布勞森外套，優惠價1,690元。



▲「UNIQLO：C」系列極輕羽絨外套及雙面織紋短大衣都現省500元。

外套的部分，像是男女皆適穿的「工裝短版布勞森外套」，從原價1,990元降至1,690元；而一推出就狂賣的超強設計師聯名「UNIQLO：C」系列中的「極輕羽絨外套」也直降500元，原價2,490元直接兩千元有找；還有女裝系列中正適合秋冬季節的「雙面織紋短大衣」，也同樣現省500元，從原價2,990元降至2,490元。

▲本來就平價的弧形迷你肩背包再折100元。



擁有超多色選、男女都適穿的「男裝 休閒連帽上衣(長袖)」也能現省300元，從1,290元降至990元；還有原本就以平價和簡約好搭配而受到歡迎的「弧形迷你肩背包」，也從390元再下殺100元來到290元。

▲CASETiFY提前推出黑五購物節優惠，最低7折起。



因應即將到來的「黑色星期五」及全球年終購物季，國際時尚配件品牌 CASETiFY宣布提前推出黑五購物節限時優惠，即日起至11/30，於官方網站與全台品牌概念店購買指定產品1件即享85折、2件享75折、3件或以上享7折優惠，共上千選款式可隨意挑選，一次入手多款享最低7折優惠，不管是送禮或自己隨心情替換都很划算。

▲CASETiFY全新推出PowerThru™ 2合1充電座和鏡面系列MagSafe兼容磁吸配件。



除了手機殼，因應MagSafe磁吸技術的蓬勃發展，CASETiFY也全新推出以MagSafe兼容的充電底座搭配直立磁吸柱所組成，可同時提供iPhone手機與 AirPods耳機充電的PowerThru™ 2合1充電座，還有全新鏡面系列的MagSafe兼容磁吸配件，質感絕佳的鏡面材質搭配上豐富的印花設計，與人氣鏡面手機殼一起入手成套，可以享黑五購物節最低 7 折優惠，現省逾千元。