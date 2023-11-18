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聖誕最美打卡點！Jo Malone童話薑餅遊樂園、統一時代13米高蝴蝶樹

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▲▼Jo Malone童話薑餅遊樂園開跑。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Jo Malone童話薑餅遊樂園吸引眾多人潮駐足打卡。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

街上聖誕節氣氛逐漸濃厚，你也感受到了嗎？Jo Malone選在台北心中山線形公園打造全台唯一童話薑餅遊樂園；統一時代百貨今年也以巴塞隆納為主題，13米高的蝴蝶樹裝置美到不行，都是年末必須朝聖的打卡新地標。

▲▼Jo Malone童話薑餅遊樂園開跑。（圖／記者曾怡嘉攝）

今年Jo Malone London台灣團隊特別和英國總部聯手，選在台北心中山線形公園打造全台唯一的童話薑餅遊樂園，超過9米高的巨型香氛聖誕樹和旋轉木馬、奇趣造型的大薑餅人和滿滿的巨型禮物塔、枴杖糖，每個角落都是必收拍照打卡點。

▲▼Jo Malone童話薑餅遊樂園開跑。（圖／記者曾怡嘉攝）

童話薑餅遊樂園自即日期至2024年1月4日限時運營，快揪家人朋友一起來拍拍美照，共度美好時光，凡拍照打卡即可至品牌專櫃兌換驚喜香氛一份。

▲▼ 統一時代。（圖／業者提供）

▲統一時代百貨前的超大聖誕樹非常醒目。（圖／業者提供）

統一時代百貨年度的耶誕派對「愛・Sharing」也從即日登場，以當代藝術之都「巴塞隆納」為主題，亮點就是13米高的的聖誕樹和充滿異國風情的拉丁美食，成為信義區的最新地標。

▲▼ 統一時代。（圖／業者提供）

今年的聖誕主樹的靈感來自於熱情的佛朗明哥，引來達利畫作中的蝴蝶共舞，主題燈光秀11/18至1/2每日18:00至21:00整點播放。12月24日登場的「愛‧Sharing平安夜」由OPEN劇團及雪鈴兔波波擔綱，並搭配引領年輕勢力浪潮的大嘻哈時代2演出，今年主題裝置也非常豐富，有幸運啟航、奇幻咖啡小屋、蜥望之塔等，2樓廣場最先會看見取材自著名地標奎爾公園蜥蜴，星巴克「奇幻咖啡小屋」則可欣賞美景，一邊品味香氣四溢的咖啡。

關鍵字：

聖誕, 亮點, 地標, 打卡點

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