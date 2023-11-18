金馬60／許光漢帥氣造型盤點！寬肩超適合穿西裝、私下休閒風男友力破表

記者鮑璿安／台北報導

第60 屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日登場，本屆矚目焦點莫過於最佳男主角的入圍名單，《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢將角逐影帝寶座，回顧他出道至今，憑著《想見你》紅到海外，又從國民男友變成男神，以下就來細數他正式場合、私下街頭感的帥氣造型。

▲許光漢在第59屆金馬獎以頒獎人身分出現，身穿FENDI 秋冬深藍色西裝登台頒獎 。（圖／金馬執委會提供）

▲左胸前位置縫製有標誌性的FENDI ROMA圖章 。（圖／品牌提供）

許光漢在大型頒獎典禮的造型大多以乾淨俐落為主，去年第59屆金馬獎他以頒獎人身分出現，當時身穿FENDI 秋冬深藍色西裝登台，襯托他的寬肩比例，內斂的色調與黑色襯衫呼應，左胸前位置縫製有標誌性的FENDI ROMA圖章，成為點睛之筆；經典的雙排釦設計也讓西裝更顯優雅的貴族氣息。

▲許光漢在第55屆金鐘獎穿全套 DIOR 西裝。（圖／品牌提供）

許光漢在第55屆金鐘獎紅毯則嘗試全套 DIOR 西裝，是很經典的西服廓形，設計感簡約，以黑色單邊緞面領細節西裝外套搭配西裝褲相互映襯， 輕鬆打造過人帥度，且佩戴伯爵價值約750萬鑽錶增添氣勢，同樣留下讓人印象深刻的造型。

▲FENDI品牌大使許光漢，以休閒裝扮現身機場。（圖／品牌提供）

離開正式場合，稍微休閒男友風的打扮也難不倒他，許光漢身兼FENDI品牌大使，近年來多次前往飛往海外看秀，機場穿著的部分，他選擇FENDI by Marc Jacobs 限定系列白色短袖上衣，充滿壓紋呈現品牌標誌散發獨特性，搭配黑褲以及旅行後背包呼應，打造輕便又時髦的感受。

▲許光漢私下喜歡舒適機能感的穿著 。（圖／翻攝自許光漢IG）

其實許光漢私下穿著更是男友力破表，他最常以簡單的寬鬆T恤搭配短褲上街，舒適感十足，偏好機能時裝的他，還演繹了台灣服裝設計品牌WISDOM ，主打鮮明俐落的廓形結合戶外風格，都可見許光漢台上台下的多變魅力，也更期待他今年的金馬獎紅毯造型。