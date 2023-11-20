包・開箱／秋冬必收Tod's新包！染上療癒大地色「羊毛拼接皮革」優雅又百搭

記者鮑璿安 ／台北報導

聊到時下「Quiet Luxury」安靜奢華風格的體現，義大利精品Tod's很早就以雋永不過時的設計風格聞名，2023秋冬之際，旗下重點T Timeless包款換上全新材質出發，一款融合細膩羊毛與絨面皮革的包款誕生，超有季節感。

在2020春夏系列首次登場的「Timeless」，一推出就成為品牌當家款式，T其實代表了傳統（Tradition）、才華（Talent）以及雋永（Timeless）三大面向，創意總監Walter Chiapponi以此出發試圖打造精彩不過時的單品。也因為Walter Chiapponi在9 月底卸任Tod's男裝及女裝創意總監一職，雙方結束4年合作，所以他所操刀的T Timeless系列更具收藏價值。

▲T Timeless系列新作迷你絨面皮革拼羊毛單肩袋 。（圖／品牌官網）

今年秋冬以「Italian Feeling義式遐想」為主題，以義式美學的重點，溫暖內斂的色調包裹舒適材質，帶來療癒穿著感受。此次包開箱專題為大家介紹本季T Timeless系列新作迷你絨面皮革拼羊毛單肩袋，這款迷你單肩袋以柔軟的絨面皮革製成，混合一系列美拉德風奶油色、棕色、米黃色調，特色在於拼縫的細膩羊毛材質，巧妙融入包身，不僅能非常有季節感，而且觸感柔軟，完美彰顯品牌工藝特色。

▲絨面皮革拼縫細膩羊毛材質成為亮點 。（圖／記者鮑璿安攝）



中央則點綴了T Timeless系列標誌性的金屬「T」字飾扣，造型感低調又內斂，為適用於多種場合，更設有可調節及可拆式手柄和粒紋皮革肩帶，使人背上的同時，宛如開啟了優雅衣櫥。同時，也因為風琴包的結構優勢，多層置物空間非常便於收納，看似中等尺寸卻非常能裝，是走入日常的百搭包款。





▲Valextra 「Bucket」包款靈感來自品牌第一家米蘭旗艦店的櫥窗，擁有簡約線條和外部口袋設計。（圖／品牌提供）

今年秋冬Quiet Luxury風潮象徵了安靜質感的最高境界，此風格為代表的品牌Valextra，以義大利工藝結合極簡設計打造最新2023秋冬包款「Bucket」，靈感來自Valextra第一家米蘭旗艦店的櫥窗，簡約線條和外部口袋設計就是最大的辨識度來源，毫無鮮明的Logo設計，以燙金字樣書寫包款獨一無二的編號，恰好步上了雋永時尚的軌道。而巧妙之處在於，雙提把設計狀神似兔子耳朵，同時透過可自由調節長度的提把，輕鬆變化手拿方式，使得提把與包身垂直或是平行，皆有不同簡潔風貌。