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白鹿、張凌赫《寧安如夢》10金句：人都是會變的，誰又能輕言看透呢

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記者鮑璿安／台北報導

由白鹿、張凌赫、王星越、周峻緯等人主演的古裝劇《寧安如夢》，改編自晉江文學城作家時鏡的言情小說《坤寧》，劇情講述第二世重生的姜雪寧陰差陽差之下再次入宮伴讀，極力挽回前世所犯下的錯誤，當中的金句台詞也引發討論，一起來看看。

▲▼ 寧安如夢 。（圖／翻攝自寧安如夢微博）

▲白鹿（左）、張凌赫主演的古裝劇《寧安如夢》 。（圖／翻攝自寧安如夢微博，以下同）

1. 人都是會變的，誰又能輕言看透呢。

2. 世間事並非強求，不過是互相折磨，苦果亦是果。

3. 牽系張遮，掛心燕臨，他們需要你，你就可以什麼都不顧向他們奔赴而去，為何到我這裡就只剩一句高抬貴手?

▲▼ 寧安如夢 。（圖／翻攝自寧安如夢微博）

4. 天底下根本沒有真正的自由，就算逃到天涯海角，只要心中有牽絆，便永遠困在牢籠。

5. 我都看到了，你看他時的眼神，像極了我看你時的眼神。

6.若早知是今日結局，何苦一番汲汲營營？ 不如去行萬里路，看那萬里河山，當我自由自在的鳥兒去。

▲▼ 寧安如夢 。（圖／翻攝自寧安如夢微博）

7.有些傷痕，若在人前過於在意，則人人皆知這是你的柔軟處。

8.可有些事若做過了，便不大好，既要退婚，又想著對自己全無損害，天下哪有這樣的好事。

9.有所取必有所捨，人活在世上，哪能讓每個人都看得慣自己。

10.如果一個人，不願觸碰某樣東西，未必全是畏懼，也有可能是痛恨，憎惡至極。

關鍵字：

白鹿, 張凌赫, 寧安如夢, 台詞, 金句

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