羽絨蠶絲被別水洗「用1步驟」輕鬆保養　冬季選被3款材質最夯

▲冬被保養與購買都有學問。（圖／日比家族提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近日溫度下降的很有感，冬被也差不多要登場了，高端寢具品牌寬庭提醒，近年號稱可水洗的被子話題熱，但針對高級的羽絨被與蠶絲被，千萬別用水洗清潔，否則恐讓高級被品毀於一旦，寢具代理商日比家族也建議，台灣冬季偏向暖冬，在被胎的挑選建議選擇透氣、不悶熱的款式與材質，才能真正符合使用需求。

▲高級冬被要拿出來用可千萬別水洗，先看標籤做清潔或詢問品牌比較準。（圖／寬庭美學提供）

近期冷氣團來襲，大家也開始拿出之前的冬被使用，有醫生建議長時間放在櫃子裡的冬被，必須先下水洗過才能用，避免過敏或黴菌感染，但並非適用於所有材質的冬被，寢具品牌寬庭美學提醒，並非所有被子都可下水或機洗，特別是純天然材質的高級羽絨被、蠶絲被或喀什米爾被，務必遵照商品主體上的洗滌標示處理。

▲KUAN’S LIVING 皇家世璽波蘭白鵝絨被，雙人冬被原價101,900元，周慶特價86,615元；雙人四季被原價76,900元，周慶特價65,365元。（圖／寬庭美學提供）

寬庭表示，像羽絨、鵝絨、蠶絲等高級純天然材質皆不建議水洗，因為羽絨被若經水洗，除了會破壞羽絨被表布的防絨效果，引發竄絨機率，更可能影響羽絨的蓬鬆度、保暖度或產生異味；而蠶絲被若水洗，可能會有結塊、回縮變形或分布不均的情況，若烘乾未完全，可能進一步滋生細菌與黴菌。

▲PUR by KUAN’S 春牡丹頂級長纖蠶絲被，雙人冬被原價92,900元，周慶特價78,965元；雙人四季被原價71,900元，周慶特價61,115元。（圖／寬庭美學提供）

那這類高級被子經過長時間儲存，拿出來要如何處理？寬庭美學建議消費者，拿出冬被時第一步驟先將羽絨被、蠶絲被平鋪床上，讓它恢復蓬鬆度，聞聞看是否有異味或潮濕，接著開除濕機1至1.5小時，或攤平於通風處通風，若能以間接日曬更好。搭配使用的被套每周需換洗一次，讓皮膚直接接觸被子，會讓皮屑、髒污等滲入羽絨、蠶絲被的表布。千萬不要直接曝曬在豔陽下，或丟進烘乾機烘乾，避免因高溫而損害天然纖維。

針對日常保養，寬庭建議只需一個動作，就是「每日早晚起床後，抖動、輕拍被子，讓空氣進入被中，使其蓬鬆」，若擠壓捲搓被子，可能會破壞絨球、蠶絲的組織與伸展力，此外不建議用塵蟎機為表布除塵，以免把絨球給強力吸出。

▲CALVIN KLEIN 90%羽絨四季被，原價17,960元，特價8,980元。（圖／日比家族提供）

高端寢具代理商日比家族，也針對位處亞熱帶的台灣暖冬，提供冬被材質選擇建議，雖然寒流來襲很冷，但還是在購買時，建議將透氣性與不悶熱的需求放在「極暖」之前，冷氣團來臨時，可結合柔軟的法蘭絨薄毯以「以三明治蓋被法」增加保暖度，這樣就可以一路從秋季、冬季蓋到隔年春季，減少更換被胎的麻煩。

日比家族表示，「羽絨四季被」厚度介於冬被與夏被之間，適合在秋冬換季中使用，以800g的輕盈羽絨維持睡眠時的最佳溫度，保持透氣性與吸濕性，尤其日夜溫差變化大的季節、或是非寒流報到的暖冬夜晚，也能一夜好眠不悶熱。

▲Bossa Suprelle DUO 德國雙效纖維雙人冬被，原價12,800元，周慶特價3,200元。（圖／日比家族提供）

第二種為德國Advansa最新「Suprelle Duo」纖維，比傳統纖維更輕盈透氣，且吸濕性跟透氣性都增，且非動物性材質的科技纖維，較不易誘發過敏，適合台灣潮濕的氣候；第三款則是法蘭絨毯，建議選擇高磅數、更具有厚實手感的款式，其材質適合春、秋換季時使用，冬季寒流時可結合冬被使用「三明治蓋被法」，使用方式多，也是不錯的選擇。

▲Sanderson雙人法蘭絨四季毯，原價6,800元，特價2,980元、任兩件4,980元。（圖／日比家族提供）