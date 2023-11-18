星巴克11／20起「連續4天」買一送一來了　「先截圖」立馬現賺一杯

▲星巴克連續四天買一送一，此為2023年最新耶誕限定杯裝。（圖／記者陳美伶攝）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克下周又來送福利，從周一11／20起一連四天推出好友分享優惠，本次的優惠重點在「截圖」，只要在活動期間內至店出示特定截圖，就可享買一送一優惠，活動連續從周一到周四天天都能享小確幸，快點先滑手機存圖直接現賺一杯。伯朗咖啡館周一11／20也有好友分享，路易莎黑卡會員別忘上午11點前，飲品第二杯半價優惠。

▲星巴克本次需先截圖才能享優惠。（圖／翻攝星巴克官網）

星巴克從11／20起至11／23一連四天推出「感恩有你真好 一起截圖喝咖啡 好友分享日」，活動期間從上午11點到晚上8點至店，購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，但本次優惠需出示「星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖」，請大家快存下來備用吧。

請注意本次優惠品項不包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠門市請看文後列表。

11／20周一伯朗咖啡館持續寵自家會員，也推出買一送一優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。路易莎黑卡會員則在每天早上11點前，享有咖啡第二杯半價優惠。

星巴克不提供買一送一優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。