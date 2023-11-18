超鬧造型戴上耳！明治「蘑菇山巧克力」無線耳機實體化　還有即時翻譯功能

記者鮑璿安／台北報導

日本meiji 明治「蘑菇山」 (きのこの山)是很受歡迎的零食之一，沒想到也開始惡搞了，日前公佈了「蘑菇山巧克力」無線藍牙耳機的發想，最新消息是商品確定實體化了，耳機佩戴起來模樣超可愛，絕對是許多吃貨必須擁有的小物。

明治之前在推特上公開了的「蘑菇山巧克力無線藍牙耳機」的發想，這款耳機是設計師ミチル（@mitiruxxx）所研發，靈感來源就是這招牌的零食蘑菇山巧克力，以無線藍牙耳機的模式， 還原出蘇打餅、巧克力結合成傘狀的可愛模樣，而收納充電盒更神似商品的外盒包裝，從裡到外都有巧思。

由於發想備受好評，明治宣佈將這款商品實體化，而且將會是一款同聲翻譯耳機，相容於全球127種語言，擁有將自己的語言轉換成外語（音頻）的「揚聲器模式」，以及實時翻譯雙方對話的「同聲翻譯模式」，再加上佩戴起來外觀格外可愛，受到許多網友好評。

▲至2023年12月31日為止，到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）