超鬧造型戴上耳！明治「蘑菇山巧克力」無線耳機實體化　還有即時翻譯功能

記者鮑璿安／台北報導
日本meiji 明治「蘑菇山」 (きのこの山)是很受歡迎的零食之一，沒想到也開始惡搞了，日前公佈了「蘑菇山巧克力」無線藍牙耳機的發想，最新消息是商品確定實體化了，耳機佩戴起來模樣超可愛，絕對是許多吃貨必須擁有的小物。
【耳からきのこ】「きのこの山ワイヤレスイヤホン」商品化決定https://t.co/3gtkvFBQgP— ライブドアニュース (@livedoornews) November 17, 2023
架空イヤホンとして紹介していたが「同時翻訳機能付きのこの山イヤホン」として商品化。普通のワイヤレスイヤホンとして音楽を聴くこともできるようにするという。具体的な発売日は、後日発表予定。 pic.twitter.com/59sH5XJroJ
明治之前在推特上公開了的「蘑菇山巧克力無線藍牙耳機」的發想，這款耳機是設計師ミチル（@mitiruxxx）所研發，靈感來源就是這招牌的零食蘑菇山巧克力，以無線藍牙耳機的模式， 還原出蘇打餅、巧克力結合成傘狀的可愛模樣，而收納充電盒更神似商品的外盒包裝，從裡到外都有巧思。
由於發想備受好評，明治宣佈將這款商品實體化，而且將會是一款同聲翻譯耳機，相容於全球127種語言，擁有將自己的語言轉換成外語（音頻）的「揚聲器模式」，以及實時翻譯雙方對話的「同聲翻譯模式」，再加上佩戴起來外觀格外可愛，受到許多網友好評。
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