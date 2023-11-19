fb ig video ETtoday search mobile

常胃痛、脹氣？營養師教吃4類「養胃食物」　促進消化又通便

>

▲▼ 營養師教吃4類「養胃食物」 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師推薦平時可多4種「養胃食物」，幫助養好腸胃健康。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

現代人生活忙碌，許多人用餐時間混亂，甚至長時間空腹後又暴飲暴食，不少人年紀輕輕就有消化不良和容易胃痛、胃脹氣等狀況。營養師周麗就提醒，養胃不能臨時抱佛腳，除了盡量按時吃飯、養成良好的飲食習慣，平時還可以多吃以下4類「天然養胃食物」，幫助養好腸胃，遠離胃病。

▲▼ 營養師教吃4類「養胃食物」 。（圖／示意圖／達志影像）

＃燕麥

燕麥含有豐富的β-葡聚醣，研究顯示，燕麥中的β-葡聚醣可以延緩慢性發炎情況、減少黏膜損傷。另外，燕麥所含的維生素B1可以促進腸胃道蠕動，減少消化不良。

＃魚肉、雞蛋

優質蛋白質是幫助修復創傷表面的原料，但像是豬、牛、羊或是雞、鴨、鵝等這些肉品，對於腸道在特殊時期來說還是有壓力，所以更好消化的魚肉和蒸蛋會更適合在養胃期時食用。

▲▼ 營養師教吃4類「養胃食物」 。（圖／示意圖／達志影像）

＃綠葉蔬菜

綠葉蔬菜的維生素C含量豐富，而維生素C可以促進膠原蛋白形成，對胃黏膜有一定的修復作用，建議平時可以多吃，像是菠菜、萵筍、高麗菜、青花菜等都很不錯。但要注意的是，雖然也有不少水果富含維生素C，但像是柑橘類容易刺激胃酸分泌，會增加胃部不適，對於胃不好的人要少吃。

＃有黏稠感的蔬菜

像是銀耳、秋葵、菌菇、山藥等吃起來黏黏的蔬菜，其所含「黏踢踢」的成分其實都是多糖，多糖也是屬於膳食纖維的一種，不僅可以幫助保護胃黏膜，還能促進腸道蠕動，養胃同時還能通便，一舉多得。

►穿再多還是冷？營養師教吃7種「暖身食物」：洋甘菊茶還能助眠

►營養師教吃「彩虹飲食」5大食物！抗發炎又抗老，遠離慢性病

►不養生還容易胖！營養師揭4種「偽健康食物」：果汁相當於糖水

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

養胃, 胃痛, 胃脹氣, 消化不良, 健胃, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

UNIQLO「快閃限時折扣」短大衣現省500元！CASETiFY黑五優惠最低7折

UNIQLO「快閃限時折扣」短大衣現省500元！CASETiFY黑五優惠最低7折

星巴克11／20起「連續4天」買一送一來了　「先截圖」立馬現賺一杯

星巴克11／20起「連續4天」買一送一來了　「先截圖」立馬現賺一杯

賈靜雯養生有一套！自曝凍齡秘訣：早上空腹一包燉雞精、絕不碰冰

賈靜雯養生有一套！自曝凍齡秘訣：早上空腹一包燉雞精、絕不碰冰

穿再多還是冷？營養師教吃7種「暖身食物」：洋甘菊茶還能助眠 天冷吃鍋別怕胖！營養師教你聰明吃鍋：海鮮優先、湯頭選昆布 聖誕最美打卡點！Jo Malone童話薑餅遊樂園、統一時代13米高蝴蝶樹 常胃痛、脹氣？營養師教吃4類「養胃食物」　促進消化又通便 超鬧造型戴上耳！明治「蘑菇山巧克力」無線耳機實體化　還有即時翻譯功能 無印良品「暖冬單品」3帽款太加分！　輕鬆打造軟萌高級感 白鹿、張凌赫《寧安如夢》10金句：人都是會變的，誰又能輕言看透呢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面