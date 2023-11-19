常胃痛、脹氣？營養師教吃4類「養胃食物」　促進消化又通便

▲營養師推薦平時可多4種「養胃食物」，幫助養好腸胃健康。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人生活忙碌，許多人用餐時間混亂，甚至長時間空腹後又暴飲暴食，不少人年紀輕輕就有消化不良和容易胃痛、胃脹氣等狀況。營養師周麗就提醒，養胃不能臨時抱佛腳，除了盡量按時吃飯、養成良好的飲食習慣，平時還可以多吃以下4類「天然養胃食物」，幫助養好腸胃，遠離胃病。

＃燕麥



燕麥含有豐富的β-葡聚醣，研究顯示，燕麥中的β-葡聚醣可以延緩慢性發炎情況、減少黏膜損傷。另外，燕麥所含的維生素B1可以促進腸胃道蠕動，減少消化不良。

＃魚肉、雞蛋



優質蛋白質是幫助修復創傷表面的原料，但像是豬、牛、羊或是雞、鴨、鵝等這些肉品，對於腸道在特殊時期來說還是有壓力，所以更好消化的魚肉和蒸蛋會更適合在養胃期時食用。

＃綠葉蔬菜



綠葉蔬菜的維生素C含量豐富，而維生素C可以促進膠原蛋白形成，對胃黏膜有一定的修復作用，建議平時可以多吃，像是菠菜、萵筍、高麗菜、青花菜等都很不錯。但要注意的是，雖然也有不少水果富含維生素C，但像是柑橘類容易刺激胃酸分泌，會增加胃部不適，對於胃不好的人要少吃。

＃有黏稠感的蔬菜

像是銀耳、秋葵、菌菇、山藥等吃起來黏黏的蔬菜，其所含「黏踢踢」的成分其實都是多糖，多糖也是屬於膳食纖維的一種，不僅可以幫助保護胃黏膜，還能促進腸道蠕動，養胃同時還能通便，一舉多得。